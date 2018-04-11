رئيس نادي النصر السعودي يوجه رسالة تحذير للاعبين في وجود كارينيو

بدأ المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو، مهام عمله رسميًا مع نادي النصر السعودي بعد عودته مجددا لقيادة “العالمي” خلال الفترة المقبلة.

والتقى كارينيو باللاعبين، مساء الثلاثاء، واجتمع بهم وألقى كلمة عليهم قبل بداية التدريبات، وسط حضور رئيس النادي الجديد سعود بن سويلم الذي حضر مع النادي أيضًا لاستقبال المدرب.

ويستعد النصر لملاقاة فريق القادسية، غدًا الخميس، بعد أن ضمن المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا عبر مباراة الملحق في شباط (فبراير) من العام المقبل في العاصمة الرياض.

وقال رئيس نادي النصر للاعبين: “الموسم القادم سيكون مختلفًا تمامًا، فهذا الموسم هو للنسيان وأمامنا عمل ومسؤوليات كبيرة تتطلب منا التركيز وسأسعى للتغيير ولا مكان للمقصرين بيننا”.

وأضاف: “علينا أن نعمل كأسرة واحدة نحافظ على أسرارنا ونحمي مكتسباتنا ونعمل بكل جد وإخلاص لخدمة هذا الكيان متمنيًا من الله التوفيق والسداد”.

وسبق لكارينيو تولي الإدارة الفنية في النصر من عام 2013 وحتى 2014 فاز خلالها ببطولة الدوري السعودي وكأس ولي العهد.

صــور من تدريبات #النصر اليوم الثلاثاء 2-5 pic.twitter.com/YYrHMtDUGT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 10, 2018

صــور من لقاء رئيس النادي ونائبه وكارينيو بلاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية : 2-4 pic.twitter.com/ru8MPgYd3s — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 10, 2018

رئيس مجلس إدارة نادي #النصر الأستاذ سعود آل سويلم ونائبه الأستاذ سلمان المالك والمدرب كارينيو يجتمعون بلاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية

صــور من الاجتماع : 1-4 pic.twitter.com/kZrxYo9m1r — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 10, 2018

إلى ذلك، وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتشكيل لجنة للنظر في قضايا ومشاكل نادي النصر السابقة.

وأعلن برنامج “الخيمة” بقنوات ” KSA SPORTS”، مساء أمس الثلاثاء، بداية التحقيقات مع إدارات نادي النصر و أعضائها السابقين، بعدما عرضه سعود بن محمد آل سويلم، رئيس النصر الحالي، حول القضايا السابقة من إدارات مختلفة ، مُشيرًا إلى أنه قد تُعرض بعض القضايا على هيئة الرقابة و التحقيق.