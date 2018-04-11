فهد الهريفي نجم نادي النصر السعودي السابق يكشف عن موعد مباراة اعتزاله أمام فالنسيا الإسباني

كشف فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السعودي السابق، أن مباراة حفل الاعتزال الخاص به ستكون أمام فريق فالنسيا الإسباني بكامل نجومه، بتاريخ الـ 25 من أبريل الجاري.

وقال الهريفي في تصريحات تلفزيونية: “مباراة اعتزالي سوف تكون مع فريق فالنسيا الإسباني بعد أسبوعين”.

وأضاف: “المستشار تركي آل الشيخ أبلغني بمفاوضة أي ناد أريده لحفل اعتزالي، لكن أغلب الأندية حالياً مشغولة بدورياتها وانشغال اللاعبين بالتجهيز لكأس العالم”.

فهد الهريفي – الدنيا عطتني ظهرها .. تركي آل الشيخ وصلني خيره وحفل اعتزالي 25 آبريل #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/A86N9yAJys — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 10, 2018

وأردف: “الدنيا أعطتني ظهرها طوال السنوات الماضية، ولكن تركي آل الشيخ وصلني منه كل الخير وبعد الصبر طوال هذه السنوات وجاء ليقدرني، وأنك تحصل على هذا التكريم فهو تقدير كبير، ودخلنا في مناقشات مع برشلونة وريال مدريد ولكن الوقت ضيق مع دخولنا كأس العالم، وجاء الوقت الآن لترى فيه وقفة من يحبك، أملي كبير في الجماهير السعودية وجمهور النصر يتواجدون”.

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة السعودية قد تكفل سابقاً بمهرجان اعتزال تكريمي للاعب الدولي السابق فهد الهريفي.