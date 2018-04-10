ماذا قال ثلاثي نادي النصر يحيى الشهري ومحمد السهلاوي وعبدالعزيز الجبرين عن تجديد عقودهم مع الفريق؟ (فيديو)

كشفت تقارير صحفية، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أعلن عن تكفله بتجديد عقود ثلاثي نادي النصر، يحيى الشهري، المعار إلى ليغانيس الإسباني، وعبدالعزيز الجبرين ومحمد السهلاوي، بمجموع 25 مليون ريال.

وقال الجبرين، في تصريحات تلفزيونية: “أُبشّر جمهورنا أن تركي آل الشيخ تكفل بكل مستحقاتي السابقة وتجديد عقدي، وهذا يعطيني القوة لكي أستمر وأركز مع المنتخب، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم وهذا شيء ليس بغريب عليه”.

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بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة

عبدالعزيز الجبرين يجدد عقده مع #النصر وتسديد لمستحقاته السابقة#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/8Lj8Y6xPkz — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 9, 2018

وشدد السهلاوي في تصريحات تلفزيونية: “أود أن أشكر تركي آل الشيخ، على دفعه جميع مستحقاتي المالية السابقة مع النصر، وهذا شيء ليس غريبًا عليه، ويساعد في تطور الرياضة السعودية، وأنا باق في نادي النصر في عقدي الجديد”.

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بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة

محمد السهلاوي يجدد عقده مع #النصر وتسديد لمستحقاته السابقة#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/CE2RgabooV — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 9, 2018

وأشار الشهري: “يجب أن نوجه الشكر لتركي آل لشيخ، وأحب أن أعلن عن تجديد عقدي عقب نهاية فترة إعارتي لنادي ليغانيس لمدة 3 مواسم، وأتمنى التوفيق للجميع”.

بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة

يحيى الشهري يجدد عقده مع النصر لمدة ثلاث مواسم#برنامج_الخيمة pic.twitter.com/Tpqhk8WGd2 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 9, 2018

من جانبه، شدد رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة: “الهيئة أدركت أن هذا الموسم هو استثنائي، والدعم كان كبيرًا من جانب رئيس الهيئة العامة للنصر سواء تجديد عقود اللاعبين أو منحهم مستحقاتهم، وفي الأهلي الدعم مستمر هذا الموسم والدليل الأكبر ما حدث مع عمر السومة والاجتماع معه وحثه على البقاء، وحتى الأندية في الوسط وجدت دعمًا كبيرًا من الهيئة، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، خاصة أن لدينا مشاركة في المونديال ونسعى دائمًا للعمل مع الجميع وبالقدرة ذاتها مع الأندية كافة، ولكن الموسم المقبل كل ناد سيكون متكفلًا بكل أموره، وبمستحقات لاعبيه”.