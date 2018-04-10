بدعم تركي آل الشيخ.. تجديد عقود عبدالله عطيف ونواف العابد وياسر الشهراني لاعبي نادي الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا عن تجديد تعاقده مع عبدالله عطيف، مساء الاثنين، بمقر النادي حتى 2021 بحضور رئيس النادي الأمير نواف بن سعد.

وقال عطيف: “الحمدلله وقعت اليوم مع الزعيم حتى 2021 وإن شاء الله سأسعى أنا وزملائي إلى إسعاد الجماهير الغالية”.

وجاء تجديد عطيف عقب اجتماعه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين.

وكشفت صحيفة “الرياضية”، أن إدارة نادي الهلال اتفقت مع عطيف على تجديد عقده في الصفوف الهلالية لمدة ثلاثة أعوام مقابل مبلغ 15 مليون ريال، بواقع 5 ملايين سنوياً، إذ سيتقاضى اللاعب الحد الأعلى للاعبين المحترفين البالغ مليون ريال و800 ألف في العام رواتب شهرية خلال ثلاثة أعوام، والتي يصل مجموعها إلى خمسة ملايين و400 ألف ريال في ثلاثة مواسم، على أن يتم توزيع مبلغ تسعة ملايين و600 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد مقدم عقد يتسلم منه اللاعب مبلغ أربعة ملايين و800 ألف ريال عند توقيع العقد، ومليونين و400 ألف ريال في العام الثاني، على أن يتسلم المليونين والـ 400 ألف ريال المتبقية في العام الثالث.

من جانبه، قدم الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال شكره وتقديره لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة على دعمه في تجديد عقد عبدالله عطيف.

وكان عطيف أثار جدلاً في وسائل التواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إمكانية عدم التجديد للهلال والرحيل عن أسوار النادي العاصمي، خاصة أنه دخل فترة ستة الأشهر التي تسمح له بالانتقال لأي فريق آخر دون الرجوع لناديه.

والتحق عطيف في صفوف الهلال في فبراير 2013 قادمًا من الشباب.

العابد والشهراني

كما حسم نواف العابد وياسر الشهراني، لاعبا فريق الهلال، أمرهما من الاستمرار في صفوفه بأن قاما بتجديد تعاقدهما مع النادي.

وجاءت تلك الخطوة من جانب العابد والشهراني بعد جلسة ودية جمعتهما بتركي آل الشيخ، يوم الاثنين.

وظهر اللاعبان في مقطع فيديو مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ طارحًا تساؤلاً عن المرحلة المقبلة للاعبين إذ أكدا استمرارهما في ناديهما الهلال.