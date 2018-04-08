مع دخوله الفترة الحرة في عقده.. عبدالله عطيف يوجه رسالة مباشرة لإدارة نادي الهلال السعودي (فيديو)

طالب عبدالله عطيف، لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي، إدارة ناديه بحسم موقفه من التجديد معه أو الاستغناء عنه.

وقال عطيف، يوم السبت، عقب تعادل فريقه مع الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي: “أتمنى من إدارة النادي موقفًا أقوى لحسم الأمر؛ لأنني حريص على البقاء بين أسوار النادي، كوني مرتاحًا فيه”.

وتابع: “عقدي ينتهى بعد شهر تقريبًا، وحاليًا أنا في الفترة الحرة، وهناك بعض الأندية التي تنتظر انتقالي إليها، لكن أنا حريص على البقاء في الهلال ومرتاح هنا، وأتمنى من الإدارة أن يكون لها موقف قوي وتكون لها المبادرة، وأنا من جهتي مستعد لإنهاء التوقيع بعد كلمتين من الإدارة”.

وأضاف: “لم أتفاوض مع أي نادٍ آخر، لكنَّ هناك انتظارًا من عدد من الأندية لحين البت بوضعي مع الهلال، إما بالبقاء أو الرحيل”.

وأشار إلى أنه لن يتكلم بالموضوع إلا بعد انتهاء مباراة الفتح بنهاية الدوري، مشددًا: “ليس لدي مطالب، بل إنني سأكون متساهلًا كثيرًا مع إدارة النادي، ويمكن أن أرضى بكلمتَيْن، وأوقع للنادي الذي أحب”.

عطيف افضل محور حالياً بالخليج باقي على نهاية عقده شهر و 10 ايام ويطلع ويقول هالكلام .. يا إدارة الهلال حسوا حسوا

pic.twitter.com/4fGVEEkoQT — عبدالعزيز كواك. (@iAzez57) April 7, 2018

وعن مباراة الأهلي، قال: “حضرنا إلى المباراة بغية الفوز، ولا شيء غيره، على أمل حسم اللقب، ولم نكن نخطط للخروج بالتعادل”.

وتابع: “قدمنا مباراة كبيرة رغم الغيابات التي تعصف بالفريق، ولاسيما أننا نلعب أمام فريق قوي كالأهلي، وبين جماهيره. ونتيجة التعادل بالتأكيد أفضل من الخسارة، وإن شاء الله ستكون المباراة القادمة أفضل، ومن خلالها نحسم لقب الدوري”.