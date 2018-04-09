ما أسباب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في جولة الحسم بالدوري السعودي؟

أعرب عدد كبير من جمهور نادي الهلال السعودي عن غضبه من ارتفاع ثمن تذاكر مواجهته المقبلة أمام الفتح، المقررة يوم الخميس المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت إدارة نادي الهلال عن طرحها التذاكر، اليوم الاثنين، والتي جاءت أسعارها كالآتي: “خلف المرمى”: 25 ريالاً، عائلات “يمين المنصة”: 75 ريالاً، أفراد “يسار المنصة”: 100 ريال، Cat 2 “الواجهة الجانبية”: 150 ريالاً، Cat1 “واجهة الملعب”: 300 ريال، المنصة “بضع فئات”: من 1000 حتى 4000.

وأوضح المهندس عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، في تصريحات لصحيفة “سبق”، أن ملعب جامعة الملك سعود الذي ستُقام عليه مباراة الهلال والفتح، يوم الخميس المقبل، ليس ضمن الملاعب الخاضعة لإشراف الهيئة.

تُطرح يوم غد الاثنين تذاكر لقاء #الهلال_الفتح ، عبر الموقع https://t.co/Ot1UWpNVNa ، حيث ستكون أسعارها على النحو التالي:#الهلال pic.twitter.com/XvTz7pm2TA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 8, 2018

وبيّن أن تذاكر هذه المواجهة لا تخضع للتسعيرة الموجودة في لائحة تشغيل المباريات والمعتمدة من قِبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وأن الملعب يقع تحت إدارة نادي الهلال، وهي المخولة بتحديد أسعار التذاكر الخاصة بتلك المباراة.

ويدخل “الزعيم” اللقاء وليس أمامه بديل غير الفوز لحصد ثلاث النقاط التي ستهديه لقب الدوري هذا الموسم، إذ إنه يحتل الصدارة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطةٍ واحدةٍ فقط عن الأهلي الوصيف بـ52 نقطة، والذي سيواجه أُحد في المباراة الأخيرة له في الدوري، وحال الفوز عليه إذا تعادل الهلال مع منافسه الفتح أو خسر منه، فإن اللقب سيذهب إلى جدة، أما إذا انتصر نادي القرن الآسيوي فإن اللقب سيكون من نصيبه دون النظر لنتيجة مباراة الراقي في المدينة المنورة.

اللقاء أيضًا لا يقل أهميةً بالنسبة للفتح، إذ إنه يحتل المركز الرابع المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن التعاون الخامس بـ34 نقطة، وسيكون على الفريق الفوز إذا أراد الظهور في البطولة القارية الموسم المقبل؛ وذلك لأن التعادل -حتى- لن يكفيه في حالة فوز سكري القصيم في مباراته ضد الاتفاق، لأن فارق الأهداف تميل كفته لصالح التعاون.