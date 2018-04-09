هل اشتبك عمر السومة مع مدرب النادي الأهلي السعودي عقب مباراة الهلال؟

كشف السوري عمر السومة، نجم النادي الأهلي السعودي، حقيقة اشتباكه مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، عقب مباراة الهلال، والتي جمعت بين الفريقين أخيرًا، في الدوري السعودي.

وشغل تصرف السومة، الشارع الرياضي في السعودية، بعد أن اعترض على مدربه عند استبداله في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والهلال (0-0)، وتفوه بكلمات غاضبة تجاه المدرب، مشيرًا بإصبعه إلى رأسه، في إشارة لعدم تقبّله هذا القرار.

وقال السومة في تصريحات لصحيفة “الرياضية”، يوم الاثنين: “مدرب الفريق اقترب مني لإلقاء التحية بعد المباراة في غرفة الملابس، لكني كنت منفعلاً وأعرضت عنه ولم أتحدث معه”.

واعترف هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الأخيرة، أنه أخطأ في ردة فعله بعد استبدال المدرب له، وشدد: “لم أحتج على القرار، استجبت وخرجت، ولكن كنت مستغرباً من تفكير المدرب، الهلال لم يكن في أفضل حالاته، وكنا نحتاج إلى اللعب بمهاجمين، كنت أريد من المدرب أن يشرك مهند مع بقائي في الملعب، وهكذا نستطيع أن نسجل”.

وأوضح، على أنه لم يكن منفعلاً بعد التغيير ولم يسئ لأي أحد كان، ذهبت إلى غرفة الملابس، واستمررت في تشجيع فريقي، كنت أحترق من الداخل، لم يكن مناسباً أن أرد على المدرب بهذه الطريقة أمام الناس، لكن أقسم بالله فقط من غيرتي على الفريق وحرقتي عليه.

وأكد السومة، أنه تلقى اتصالاً صبيحة اليوم التالي من المباراة من طارق كيال، نائب رئيس النادي، قائلًا: “اعترفت له بخطئي، وطلبت منه إيقاع أي عقوبة عليّ من أجل الانضباطية العامة في الفريق ومن أجل النظام، وأي قرار يعلنه النادي أنا سأستجيب له وأنفذه دون نقاش”.

واستطرد: “طارق كيال أكثر أهلاوي دعمني منذ وقّعت للأهلي وحتى الآن، حتى عندما ذهب مديراً للمنتخب السعودي كان يتصل بي ويسأل عني، إنه رجل رياضي كبير وبامتياز، ولا صحة لكل ما يثار حوله”.

يذكر أن الجماهير بإظهار دعمها الكامل للاعب الدولي السوري ودشنت وسمًا بعنوان “السومة ثابت والبقية راحلون”.

السومة خلال الموسم الجاري شارك في 14 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 3 أخرى، وحاليًا هو في المركز الثاني خلف روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء.