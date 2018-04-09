تركي آل الشيخ يتدخل لحل أزمة عمر السومة.. وطارق كيال: اللاعب اعتذر لي واعترف بخطئه (فيديو)

كشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات السعوية، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، سيستقبل في مكتبه بالرياض، يوم الاثنين، طارق كيال، نائب رئيس النادي الأهلي، وعمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، لحل أي مشكلة أثرت على اللاعب.

وقال السلمي في مداخلة هاتفية مع برنامج “الخيمة”، يوم الأحد: “سيكون اللقاء اليوم من أجل مصلحة اللاعب ومصلحة النادي الأهلي في المرحلة المقبلة، لأن السومة أحد الأسماء التي أثرت في المسابقات السعودية في السنوات الماضية”.

وأضاف: “الجميع يحرص على بقاء اللاعبين الجيدين في الدوري السعودي، لذا تركي آل الشيخ حريص على بقاء السومة وسيكون اللقاء غدًا لتأكيد استمراره مع الأهلي وحل المشكلات التي من الممكن أن تكون أثرت على اللاعب”.

وأتم: “يرى آل الشيخ أن تصرف ريبروف، مدرب الأهلي، مع السومة في مباراة الهلال أثناء استبداله مستفزا وكان المفترض أن يبقى اللاعب لخدمة فريقه”.

من جانبه، قال طارق كيال في مداخلة مع قناة “24 الرياضية”: “الأحداث أخذت أكبر من حجمها والناس وضعوني في القصة وأنا كنت متواجدا بالمقصورة والدوري لم ينته بعد، والموضوع به لغط كثير”.

وأضاف: “طبعًا فيه خطأ من السومة لحظة خروجه وهذا شيء طبيعي يحدث من لاعب متحمس يريد تحقيق إنجاز، وخلافه مع المدرب لم يتجاوز هذه المرحلة، واسألوا السومة عن علاقته بطارق كيال وسيقول لكم هي علاقة أكثر من ممتازة، وكان فيه اتصال اليوم واعتذر لي واعترف بخطئه، وللأسف ناس يحضرون مصادر مضروبة ولا أدري أهدافهم واطمئنوا العلاقة جيدة في النادي الأهلي”.

وتابع: “النادي يحترم كل لاعبيه وأي كلام غير هذا غير حقيقي، الموضوع تم تكبيره وهذا أرفضه والأمور كلها ستكون تحت السيطرة”.

وشغل تصرف السومة، الشارع الرياضي في السعودية، بعد أن اعترض على مدربه عند استبداله في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والهلال (0-0)، وتفوه بكلمات غاضبة تجاه المدرب، مشيرًا بإصبعه إلى رأسه، في إشارة لعدم تقبّله هذا القرار.

#السومه_ثابت_والبقيه_راحلون كان يريد اسعاد المجانين ???????????? من حقه يغضب لانه شريف ويهمه الكيان

مافعله العقيد يمثل كل اهلاوي عاشق ترحل الاداره والجهاز الفني

ويبقى العقيد ونجوم الاهلي pic.twitter.com/iR5Ia28z4v — ياسر الهذلي (@yaser_515) April 8, 2018

فيما قامت الجماهير بإظهار دعمها الكامل للاعب الدولي السوري ودشنت وسمًا بعنوان “السومة ثابت والبقية راحلون”.

السومة خلال الموسم الجاري شارك في 14 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 3 آخرين، وحاليا هو في المركز الثاني خلف روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء.