بعد تعادل الأهلي والهلال.. ما هي فرص كل ناد في التتويج بلقب الدوري السعودي؟

حقق نادي الهلال السعودي خطوة مهمة للغاية من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما تعادل أمس السبت مع مضيفه الأهلي دون أهداف بالجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب الـ52 نقطة، ولكل منهما مباراة واحدة متبقية بالجولة الأخيرة.

ويستضيف الأهلي فريق أُحد بينما يخوض الهلال على أرضه أيضًا مواجهة أصعب أمام الفتح في الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل.

وبالنظر لصعوبة المواجهتين، فبطبيعية الحال تنتظر الهلال مواجهة أكثر صعوبة أمام أحد رابع ترتيب المسابقة، فيما يخوض الأهلي مباراة سهلة أمام أحد الأخير.

واتفق محللون سعوديون على أن الهلال أصبح الأكثر قربًا للقب الدوري السعودي، فحامل اللقب سيقاتل من أجل حسم مباراة الفتح لضمان التتويج دون النظر لنتيجة الأهلي مع أحد.

وقال فهد الروقي محلل قنوات ksa sports السعودية إن “الهلال أوفر حظًا من الأهلي، ومدرب الفريق، الأوكراني ريبروف، تهور بإخراج عمر السومة من الملعب خلال مباراة الفريقين أمس.

فرص التتويج بالدوري السعودي

ويتوج الهلال باللقب إذا ما انتصر على الفتح بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي مع أحد، كما يمكنه التتويج باللقب أيضًا حال تعادله مع الفتح اذا ما تعادل الأهلي مع أحد أو خسر، كما سيتوج أيضًا اذا خسر الأهلي أمام أحد بغض النظر عن نتيجته مع الفتح.

وسيتوج الأهلي باللقب في حالتين، الأولى فوزه على أحد مع تعادل الهلال والفتح، أو فوزه على أحد مع خسارة الهلال أمام الفتح.

وأهدر محمد كنو لاعب الهلال انفرادًا بالمرمى كاد يمنح الفريق اللقب في اللحظات الأخيرة خلال مباراة الأهلي أمس السبت.

وودع الأهلي والهلال منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين التي يتنافس الاتحاد والفيصلي على لقبها هذا الموسم.