مباراة الأهلي والهلال.. اعتراض غير لائق من عمر السومة على قرار استبداله (فيديو)

واجه عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، قرار استبداله أمام الهلال، اليوم السبت، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة”، بغضب شديد، وطريقة غير لائقة مع مدربه.

وفي الدقيقة الـ 70 استبدل المدرب سيرجي ريبروف السومة، لكن الأخير أبدى غضبه بشدة، ورفض تحيته، وخرج مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة أمام الأهلي الوصيف.

وبإمكان الهلال حسم اللقب خلال هذه المباراة في حالة الفوز، وعدم الانتظار لنتائج الجولة الأخيرة، أما في حالة التعادل فسيكون الفريق مطالبًا بالفوز أو التعادل مع الفتح، لحسم اللقب، لاسيما أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 2 / صفر، مما يعني أنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

وإذا أراد الأهلي التتويج بلقب الدوري سيتعيّن عليه الفوز بهذه المباراة بشرط الفوز على أُحد في الجولة الأخيرة.