رئيس النادي الأهلي السعودي يتحدث عن غضب عمر السومة وإمكانية رحيله

طمأن الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، رئيس النادي الأهلي السعودي، الجماهير على بقاء السوري عمر السومة، نجم الفريق، حتى عام 2020، مشددًا على أنه لا توجد نية لرحيله.

وقال الفيصل في حواره مع صحيفة “عكاظ”، اليوم الأحد: “أنا أتفهم السومة كثيراً، وحديثي معه من بداية الإصابة، وكنت حاضراً التمرين الذي أصيب فيه، وكنت حاضراً رحلته لألمانيا.. وحضرت عودته وحضرت حماسته عندما عاد، ويقاتل من أجل أن يؤدي وهو يرى الموسم منتهياً، ولقب الهداف لم يذهب بعيداً عنه، وهذا من ولائه وحرصه وحماسته، ولكن السومة باقٍ إلى 2020، فأنا لا بد أن أحافظ عليه للمستقبل ولا أستعجل عليه، وزملاؤه (كفّوا ووفّوا)، ولكن زعله لم يكن مع اللاعبين، كان مع شخص محدد في فترة محددة، وهو رجل من فرط حماسته انفعل، وأؤكد لكم أن المشكلة انتهت، وأعرف أن هناك من ينكأ في الجرح، ولهم أسبابهم الخاصة، ولكن أطمئنهم أن المشكلة انتهت”.

وأضاف: “السومة قامة مهمة، وهو غير جاهز 100% والمباريات التي نخضوها حساسة، ورغم ذلك أدخلناه في أكثر من مباراة لتدريجه في اللعب، وأما عن تسجيله في الآسيوية فأنا مضطر وأنظر للنادي بمسؤولية وخانته أحتاج فيها لاعباً جاهزاً والنية بتسجيله لا تزال قائمة بعد تجاوزنا المراحل الأولى من الآسيوية”.

وعن الأزمات التي تواجه اللاعب وما تردد عن اختلاف الإدارة الحالية في التعامل معه عن السابق، أشار: “لم يختلف التعامل معه، وفرنا له أفضل الكوادر الطبية في ألمانيا، وأنا أعامل اللاعبين سواسية، ورغم قامة السومة لكن لا أفضل أن أعامل لاعباً بشكل يختلف عن الآخرين، وأعمل على قاعدة (النادي فوق الجميع)”.

وشدد: “السومة باقٍ، هو قال في لحظة غضب أن لديه كلاماً سيقوله في نهاية الموسم، ولا أمنعه إذا كان لديه كلام فليقله، وأؤكد لك بأنه تجاوز المشكلة، وما بقي أحاديث منافسين؛ لأن السومة مخيف داخل الملعب وخارج الملعب”.