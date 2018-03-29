النادي الأهلي السعودي يتلقى صدمة قبل مباراة الهلال

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي صدمة بإعلان غياب محمد أمين بن عمر لاعب خط وسط الفريق لمدة لن تقل عن 3 أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن حاجة اللاعب لتدخل جراحي بعدما أصيب خلال مباراة تونس وإيران الودية.

ويشارك اللاعب أساسيًا مع منتخب بلاده.

وانتقل بن عمر إلى الأهلي قادمًا من النجم الساحلي التونسي يناير الماضي.

ويعتبر اللاعب من أهم عناصر خط وسط النادي الأهلي خلال الأشهر الأخيرة.

وستكون مباراة الأهلي والهلال حاسمة في تحديد بطل مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.

ويتقدم الهلال على الأهلي بنقطة واحدة قبل مباراتهما يوم الـ7 من أبريل الجاري في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.