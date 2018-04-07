مباراة الأهلي والهلال.. 5 أمور لا تفوتك قبل كلاسيكو الدوري السعودي

تنطلق بعد قليل المواجهة النارية التي تجمع بين الأهلي وضيفه الهلال على ملعب “الجوهرة المشعة” في الجولة الخامسة والعشرين وقبل الأخيرة للدوري السعودي.

ولا شك أن كلاسيكو الدوري السعودي يتصدر اهتمامات الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة في السعودية والعالم العربي خاصة في ظل وجود صراع مثير للفوز بلقب الدوري.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المهمة قبل كلاسيكو الدوري السعودي:

صراع الحسم

يبدو اللقاء بمثابة صراع الحسم بين الفريقين على لقب الدوري السعودي فالهلال يتصدر برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

ويسعى الهلال لحسم التتويج بالفوز وهو ما يضمن له حسم اللقب كما أن الأهلي إذا فاز بالكلاسيكو سيتفوق بفارق نقطتين عن الهلال وبالتالي يبقى الأقرب للفوز بالبطولة.

ويبقى التعادل في مصلحة الهلال نسبيًا لأن الأمور ستبقى كما هي وبالتالي يحتاج للفوز في الجولة الأخيرة للفوز باللقب.

#الأهلي_الهلال || هنا تجدون قائمة الفريقين الأساسية والاحتياطية ???????? pic.twitter.com/JiellduVOr — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 7, 2018

براون وريبروف والكلاسيكو

يعد اللقاء هو الأول بين المدربين الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، والأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للهلال.

ولعب ريبروف ضد الهلال مرة وحيدة خسرها في الدور الأول وهو ما يجعل المدرب الأوكراني باحثًا عن الثأر، ولم يلعب خوان براون مباراة الكلاسيكو من قبل.

السومة وخربين صراع سوري

في كل مباراة للأهلي والهلال في العامين الأخيرين، يبدو هناك صراع سوري بين عمر السومة مهاجم الأهلي وعمر خربين مهاجم الهلال.

ولا يبدو اللاعبان في أفضل مستوياتهما فالسومة لم يستعد بريقه التهديفي في الأهلي منذ عودته من الإصابة، كما أن خربين مازال بعيدًا عن مستواه أيضًا مع الهلال منذ إصابته.

من يتفوق المواهب اللاتينية أم الأفريقية؟

يملك الفريقان العديد من اللاعبين الأجانب والمواهب المميزة على أرض الملعب.

يملك الهلال عدة مواهب لاتينية مميزة وخاصة الهداف الفنزويلي جيلمين ريفاس الذي سجل 8 أهداف وأيضًا المغربي أشرف بن شرقي الذي سجل هدفين.. ويبدو الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي الجناح السريع من اللاعبين المميزين أيضاً ولكنه يعاني من الإصابة التي تهدد مشاركته.

ويملك الأهلي أيضاً بعض اللاعبين المهمين على صعيد الأجانب مغ غياب الثنائي التونسي أمين بن عمر للإصابة والبرازيلي كلاوديمير للإيقاف.. ويعتمد الأهلي على البرازيلي ليوناردو الذي سجل 9 أهداف وأيضاً المصري مؤمن زكريا كلاعبين مهمين مع عمر السومة بجانب الأسترالي مارك ميليغان في خط الدفاع.

معركة الأطراف

يبدو هناك صراع في الأطراف بين الفريقين فالجبهة اليمنى تحديدًا للهلال تحمل طموحً كبيرًا في وجود الظهير السريع محمد البريك الذي يواجه الظهير الأيسر الدولي منصور الحربي الذي يتميز بأداءه الدفاعي وخبراته المميزة.

وسجل البريك هدفين وصنع هدفًا وهو مفتاح لعب مهم للهلال بجان وجود الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي يقدم مستويات طيبة بعدما سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

ويعد الحربي الظهير الأيسر للأهلي من مفاتيح اللعب المهمة بعدما صنع 6 أهداف بجانب سعيد المولد الظهير الأيمن الذي صنع أيضاً 5 أهداف.