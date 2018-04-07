مباراة الأهلي والهلال.. بدء توافد الجماهير على ملعب “الجوهرة المشعة” في كلاسيكو الدوري السعودي (فيديو)

تداول جمهوري الأهلي والهلال السعوديين فيديوهات وصورًا عديدة من أمام استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)؛ استعدادًا للكلاسيكو المرتقب بين الفريقين.

وكتب الحساب الرسمي لمدينة الملك عبدالله الرياضية على تويتر: “حرصًا منا على سلامتكم، وسعيًا منا لخدمتكم بشكل أفضل، قمنا بوضع معقمات على مداخل البوابات للحد من الأمراض المعدية”.

ويلتقي في وقت لاحق من، مساء اليوم السبت، الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، في قمة مرتقبة لتحديد هوية بطل الدوري بشكل كبير.

مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصه جاء من الرياض عشان #الهلال ويتوقعها خماسية هلالية ????????#الاهلي_الهلال pic.twitter.com/LE4dTUeJYi — علاء الشهري (@AlaaHD8) April 7, 2018

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة أمام الأهلي الوصيف.

وبإمكان الهلال حسم اللقب خلال هذه المباراة في حالة الفوز، وعدم الانتظار لنتائج الجولة الأخيرة، أما في حالة التعادل فسيكون الفريق مطالبًا بالفوز أو التعادل مع الفتح لحسم اللقب، لا سيما وأن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 2 / صفر؛ مما يعني أنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

وإذا أراد الأهلي التتويج بلقب الدوري سيتعين عليه الفوز بهذه المباراة، بشرط الفوز على أحد في الجولة الأخيرة.

تقنية الفيديو متواجدة في مباراة الكلاسيكو .. #الأهلي_الهلال ???????? pic.twitter.com/Z6TjTjABI2 — منبر الأهلي +51 ???? (@Ahli_Saudi12) April 7, 2018

ومن المنتظر أن يتم الاستعانة بتقنية الفيديو في مباراة الليلة، تحت إشراف الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، لتكون المرة الثانية التي تدخل فيها هذه الخاصية الملاعب السعودية.

وكان لقاء الأهلي والفيصلي قد شهد تواجد تقنية الفيديو لأول مرة في ملاعب المملكة في المباراة التي انتهت بخروج كتيبة الراقي من دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين.