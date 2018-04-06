نادي الاتحاد يكتسح الفيحاء وفوز التعاون على الشباب.. وهذا ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الاتحاد انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد غياب ست مباريات، عندما تغلب على ضيفه الاتفاق 4-2، بينما تقدم التعاون للمركز الخامس بفوزه 2-1 على الشباب، اليوم الجمعة.

وتعادل الفيحاء 3-3 مع الرائد بينما سحق القادسية ضيفه أُحد 4-1 قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وسجل ربيع السفياني ثنائية للاتحاد بواقع هدف واحد في كل شوط، وبينهما أحرز الكويتي فهد الأنصاري وجمال باجندوح هدفًا لكل منهما.

وقلص التونسي فخر الدين بن يوسف الفارق للضيوف قبل النهاية بسبع نقاط، وجعل ياسين حمزة لاعب الاتحاد النتيجة 4-2 لفريقه عندما سجل بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الاتحاد، الذي سيواجه الفيصلي في نهائي كأس الملك، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن متفوقًا بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز التاسع.

وقفز التعاون للمركز الخامس برصيد 34 نقطة، بفضل هدفي جفين البيشي بضربة رأس في الدقيقة 36 وعبدالمجيد الرويلي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليلغيا تقدم الشباب بهدف العراقي سعد عبدالأمير بعد 16 دقيقة من البداية.

وتراجع الشباب للمركز العاشر برصيد 30 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وزادت معاناة أُحد متذيل الترتيب بعدما تلقى الخسارة 15 في 25 مباراة، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة مقابل 25 للقادسية صاحب المركز 12.

ورغم تسجيله لثلاثة أهداف إلا أن الرائد ظل في المركز قبل الأخير عقب تعادله 3-3 مع الفيحاء صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وسجل المصري محمود عبدالرازق (شيكابالا) هدفًا للرائد وصنع هدفين لزميله صالح الشهري، بينما أحرز الكولومبي دانيلو أسبريا ثنائية للفيحاء، فضلًا عن هدف آخر من زميله البرازيلي روني فرنانديز.