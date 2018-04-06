حقيقة تعاقد نادي الاتحاد مع الفرنسي فرانك ريبيري

نفى مصدر وثيق الصلة بإدارة نادي الاتحاد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين إدارة النادي واللاعب الفرنسي بلال ريبيري نجم فريق بايرن ميونخ، موضحًا أن كل ما في الأمر هو أن أحد وكلاء اللاعبين عرض اسم اللاعب على إدارة الاتحاد.

وكانت تقارير قد راجت في وسائل الإعلام الأجنبية والسعودية عن دخول العميد في مفاوضات مع اللاعب؛ لتمثيله الموسم المقبل، بعد انتهاء عقوبة الفيفا على النادي السعودي، والخاصة بمنعه من التسجيل لفترتي انتقالات.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن منذ تعيينه لرئيس الاتحاد الجديد نواف المقيرن عن تكفله بصفقتين أجنبيتين من العيار الثقيل للنادي عوضًا عن منعه من التعاقد طيلة فترتي الانتقالات الماضيتين.

من جهة أخرى، ثمّن رئيس إدارة الاتحاد الحالي حمد الصنيع، الدعم الذي تجده الأندية ومنها نادي الاتحاد من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مبينًا أن دعم رئيس هيئة الرياضة تواصل بتكفله بسداد عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي، ودعم النادي ماديًا بمبلغ لسداد راتب شهر للاعبين والعاملين، مثمنًا وقفته مع النادي.