فيفا يكشف تصميم تذكرة المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين روسيا والسعودية (فيديو)

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، التصميم الخاص بتذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم الصيف المقبل، والذي ينطلق في 14 يونيو/حزيران المقبل، بين روسيا والسعودية على ملعب لوجنيكي، بالإضافة إلى التصميم النهائي لشكل تذاكر المباريات.

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء وتتميز بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018، وتاريخ المباراة وموعد فتح أبواب الإستاد، وتوقيت المباراة.

ويمكن لحامل التذكرة أن يشاهد في الأسفل قليلًا اسم الفريقين طرفي المباراة، واسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية (الروبل)، فضلًا عن صورة للكرة التي ستلعب بها المواجهة، زابيفاكا.

كما تشمل التذكرة على مستوى المدرج ورقم المقعد المخصص لحاملها، بينما يوجد في الجزء السفلي منها تذكير بضرورة إظهار بطاقة هوية المشجعين من أجل دخول الملعب.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلًا عن العواقب في حالة عدم اتباع هذه القواعد.

وكان فيفا قد نبه على المشجعين بضرورة الحضور للمباريات قبلها بثلاث ساعات لتفادي أي ازدحام غير ضروري، بينما سيكون التواجد خلال المباراتين الافتتاحية والختامية قبل أربع ساعات.

وحسب ما أكد فيفا، تم شراء نحو مليون و700 ألف تذكرة حتى الآن منذ طرحها للبيع في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وستمتد المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر خلال الفترة من 18 أبريل (نيسان) وحتى 15 يوليو (تموز)، موعد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب “لوجنيكي”.