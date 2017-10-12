3.5 مليون طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2018

تقدم ما يقرب من 3.5 مليون مشجع لكرة القدم بالحصول على تذاكر لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك خلال المرحلة الأولى من فتح باب حجز التذاكر والتي انتهت اليوم الخميس.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أن ما يقرب من 70% من الطلبات جاءت من جماهير البلد المضيف، بينما جاءت أغلب طلبات البلاد الأجنبية من دول تتضمن ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وأيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، رغم فشل منتخبيهما في التأهل للمونديال.

وجاء ما يقرب من 1.5 مليون طلب في آخر 48 ساعة بعدما ضمنت منتخبات تأهلها للمونديال من بينها الأرجنتين وبولندا ومصر وكولومبيا، علمًا بأن 23 منتخبًا تأهلوا بالفعل للمونديال من أصل 32 منتخبًا.

وذكر فيفا أن من بين 3.496.204 طلب لحجز التذاكر، الذي بدأ يوم 14 سبتمبر، كان هناك 150 ألف طلب لحجز تذكرة المباراة الافتتاحية التي ستقام يوم 14 يونيو المقبل والتي سيخوضها المنتخب الروسي.

كما كان هناك 300 ألف طلب لحجز تذاكر المباراة النهائية للمونديال التي تقام 15 يوليو، حيث تقام المباراة الافتتاحية والنهائية بملعب لوجنيكي بموسكو.

وسيتم توزع التذاكر وفقًا لسحب عشوائي، لاسيما وأن التذاكر المطروحة للبيع أقل من الأعداد التي تقدمت بطلب الحصول عليها، علمًا بأنه سيتم إعلام المتقدمين يوم 16 نوفمبر.

وسيشهد ذات اليوم بداية الجزء الثاني من المرحلة الأولى لبيع التذاكر، والتي ستقام وفقًا لأولوية التقدم لحجز التذاكر وحتى يوم 28 من نوفمبر.

وتبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات في الأول من ديسمبر وسيتم تقسيمها على مرحلتين الأولى باختيار عشوائي والثانية وفقًا لأولوية الحجز. وستكون المرحلة الأخيرة هي الدقيقة الأخيرة والتي ستستمر حتى المباراة النهائية.

يذكر أن أسعار التذاكر العالمية للبطولة التي تقام في 11 مدينة روسية تبدأ من 105 دولارات، بينما يمكن للمواطنين الروس شراؤها بداية من 1.280 روبل (22 دولارًا) فيما فوق.

ووفقًا لأوامر السلطات الروسية فإن كل الجماهير يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة مشجع بعد أن يتم التأكد من حصوله على التذكرة. وتستخدم البطاقة كأنها تأشيرة كما يتم استخدام وسائل المواصلات العامة في أيام المباريات مجانًا بموجبها.