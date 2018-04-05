رسميًا.. الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة 7 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للأندية

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 7 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للأندية، بدايةً من الموسم الرياضي المقبل.

وسيكون هذا النظام بدلًا من اللائحة المعمول بها حاليًا، والتي تسمح بمشاركة 6 لاعبين مع بقاء اللاعب السابع في دكة البدلاء.

وكان الاتحاد السعودي قد اعتمد في وقت سابق زيادة نطاق اللاعبين الأجانب المسموح بمشاركتهم إلى 6 لاعبين، بدلًا من النظام السابق الذي يحصر عدد المحترفين الأجانب على 4 لاعبين.

ووفق القرار الجديد، ستكون الأندية قادرة على إضافة اللاعب السابع في التشكيلة الأساسية بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.