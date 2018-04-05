رسميًا.. الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة 7 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للأندية

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة 7 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للأندية، بدايةً من الموسم الرياضي المقبل.
وسيكون هذا النظام بدلًا من اللائحة المعمول بها حاليًا، والتي تسمح بمشاركة 6 لاعبين مع بقاء اللاعب السابع في دكة البدلاء.
وكان الاتحاد السعودي قد اعتمد في وقت سابق زيادة نطاق اللاعبين الأجانب المسموح بمشاركتهم إلى 6 لاعبين، بدلًا من النظام السابق الذي يحصر عدد المحترفين الأجانب على 4 لاعبين.
ووفق القرار الجديد، ستكون الأندية قادرة على إضافة اللاعب السابع في التشكيلة الأساسية بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.
????| مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يعتمد مشاركة سبعة لاعبين أجانب في القائمة الأساسية لأندية #الدوري_السعودي_للمحترفين بدلًا من ستة بدءًا من الموسم المقبل. pic.twitter.com/sCD7fZF5TO
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٥ أبريل، ٢٠١٨