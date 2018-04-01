خافيير تيباس يستعين بمحمد صلاح للدفاع عن تجربة المحترفين السعوديين في الدوري الإسباني

رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، القول إن انتقال اللاعبين السعوديين إلى الأندية الإسبانية قد أضر بها، معترفًا أن ما جنته تلك الأندية من وراء هؤلاء اللاعبين كبير جدًا، وأنهم في الرابطة سيعملون على استمرار تلك التجربة.

وكان تيباس قد أعلن عن انضمام اللاعب الياباني تاكاشي إينوي، لريال بيتيس الإسباني في الموسم المقبل، وهو ما عرضه لانتقادات بالغة هناك بأن الرابطة تستقدم لاعبين غير معروفين من بلدان ضعيفة في عالم كرة القدم.

ودافع رئيس الرابطة الإسبانية عن تلك الانتقادات، قائلًا إن الدول الضعيفة كرويًا أنتجت للعالم أفضل لاعب حاليًا في البريميرلييغ وهو المصري محمد صلاح.

،وتابع تصريحاته قائلًا:”انضمام اللاعبين السعوديين للأندية الإسبانية أوجد رعاة لتلك الأندية وهو أمر رائع مثل شركة الاتصالات هناك، وتخطيطنا هو استمرار استقطابنا للاعبين المهاريين المتميزين سواء من السعودية، أو اليابان، أو كوريا الجنوبية”.