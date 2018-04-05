قبل مباراة الأهلي والهلال.. الوليد بن طلال يحفز لاعبي “الزعيم” بمكافآت كبيرة (صورة)

وعد الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي، اللاعبين بمكافآت مادية ضخمة، في حال تجاوزهم للأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية المقبل، وحصولهم على لقب الدوري السعودي.

وحضر رجل الأعمال الداعم للنادي التدريبات المغلقة للفريق الأزرق، وذلك قبل مغادرة بعثة الفريق إلى جدة لمواجهة الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، السبت المقبل.

وأدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، إذ بدأ بتدريبات فنيّة متنوعة، قبل أن يطبّق المدير الفني الأرجنتيني “خوان براون” عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويغادر الفريق مساء اليوم إلى “جدة”؛ تأهبًا لخوض مواجهة “الأهلي” مساء يوم السبت.