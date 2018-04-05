موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

سيسعى الهلال لتعويض خيبة الأمل والاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عندما يلعب ضد ملاحقه المباشر الأهلي، في مباراة ربما تكون الفرصة الأخيرة لصاحب المركز الثاني يوم السبت.

ويتصدر الهلال البطولة برصيد 52 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن الأهلي قبل مباراتين من النهاية.

وفوز الهلال سيمنحه اللقب مباشرة بينما لو فاز الأهلي سينتزع الصدارة وربما اللقب إذ سيواجه فريق أحد متذيل الترتيب في المباراة الأخيرة.

وسيدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بتغلبه 2-صفر على تراكتور سازي الإيراني وتصدر المجموعة الأولى.

بينما ودع الهلال وصيف البطل في الموسم الماضي البطولة بهزيمته 2-1 أمام العين الإماراتي الذي اقتنص المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف الاستقلال الإيراني وأمام الريان القطري بعكس الكثير من التوقعات.

لكن سجل الأهلي ضد الهلال كان سيئًا في الفترة الماضية إذ كان انتصاره الأخير عليه في نهائي كأس ملك السعودية في أبريل/ نيسان 2016.

ومنذ ذلك الحين انتصر الهلال في ثلاث مباريات وتعادلا 1-1 في كأس السوبر قبل أن يحسمها الأهلي بركلات الترجيح.

وفاز الهلال 2-صفر في مباراة الفريقين الأولى في ديسمبر/ كانون الأول بفضل ثنائية سالم الدوسري.

وسيكون اللقب المحلي تعويضًا لجماهير الأهلي بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي لكأس الملك عقب الهزيمة 1-صفر أمام الفيصلي الذي سيواجه الاتحاد في النهائي.

وتنطلق المباراة يوم السبت الـ 7 من أبريل في تمام السابعة و40 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل على قناة ksa sports و mbc pro sports.

ويلعب الاتحاد ضد الاتفاق غدًا الجمعة، والقادسية ضد أحد والتعاون ضد الشباب والفيحاء ضد الرائد.

وتختتم المباريات يوم السبت بمواجهتين هما الباطن ضد الفيصلي والفتح ضد النصر.