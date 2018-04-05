الأهلي يرفض الحكم المحلي ومارك كلاتنبيرغ لإدارة مباراته أمام الهلال

كشف طارق كيال، مدير الكرة في النادي الأهلي أن إدارة ناديه أرسلت طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعيين حكم من حُكام النخبة لإدارة مباراته أمام الهلال في الدوري السعودي السبت المقبل، وألا يكون الحكم هو مارك كلاتنبرغ.

وتعدُّ المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل المباراة التي سيتوقف عليها تحديد بطل الدوري لهذا الموسم بنسبة تفوق 95 % إذ أن الهلال متقدم بنقطة على الأهلي، علمًا بأن للفريقين مباراة أخيرة في المسابقة بخلاف مباراتهما.

وقال كيال في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “تم الطلب من الاتحاد السعودي تحقيق رغبتنا بحكم أجنبي من النخبة المميزين من خارج المملكة في مباراتنا مع الهلال يوم السبت المقبل، وألا يتم أيضًا تعيين رئيس لجنة الحكام مارك كلاتبيرغ لهذه المباراة”.

يذكر أن الهلال سيخوض المباراة دون لاعبيْه نواف العابد، وسلمان الفرج، إضافة للقوة الضاربة في الفريق، والمتمثلة في البرازيلي كارلوس إدواردو، وتُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال 2/0.