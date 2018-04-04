وليد الفراج: نواف بن سعد سيرحل عن نادي الهلال بنسبة 90%

توقع الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج “أكشن يادوري” على قناة “إم بي سي”، مساء الثلاثاء، رحيل الأمير نواف بن سعد، عن رئاسة نادي الهلال السعودي مع نهاية الموسم الحالي.

وكان الفراج يحلل ويفسر تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي كتبها، أمس، ليدعم رئيس نادي الهلال بعد انتقادات واسعة إثر وداع البطولة الآسيوية، قائلًا: “إدارة الأمير نواف بن سعد من الإدارات الناجحة وأي إخفاق لا يجب أن يلغي نجاحه شخصيًا سأظل داعمًا له ولعمله سيبقى نادي الهلال كبيرًا بجماهيره ورجالاته وإنجازاته”.

وقال الفراج: “لما سمو الأمير نواف بن سعد كان معنا يوم 4 نوفمبر الماضي من حوالي 3 أشهر سألته مباشرة، هل بعد البطولة الآسيوية سترحل، لكنه لم يمنحني إجابة واضحة تؤكد أنه سيبقى أم سيرحل، وأتوقع أنه بنهاية هذا الموسم بنسبة 90 أو 99% سيترك رئاسة الهلال؛ لأن النادي يحتاج تمويلًا ماليًا ضخمًا من أعضاء الشرف، وإذا لم يتوفر خلال هذا الشهر من أجل التحديات وسط قوة النصر والاتحاد مع رئيسين جديدين، والنادي لن يقبل أن يكون الطرف الأضعف”.

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: المشهد الشرفي الهلالي لا يعطينا انطباع بوجود تمويل كبير لإدارة الأمير نواف بن سعد وقد يرحل نهاية الموسم بنسبة 90% .. تغريدة معالي #تركي_ال_الشيخ أقفلت الباب بوجه التساؤلات pic.twitter.com/WhIBfW6SKW — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 3, 2018

وأضاف: “الأمير نواف ألمح كذا مرة بالرحيل لعدم وجود تمويل، ثم حدث التمويل واستمر في رئاسة نادي الهلال، وإذا فاز الهلال ببطولة الدوري سيقرر الخروج، إلا إذا استطاع أن يجد تمويلًا ودعمًا شرفيًا للتحديات المقبلة، الجمهور يريد صفقات وتحديات قوية والفاتورة ستكون عالية”.

وتابع: “المشهد الشرفي الهلالي لا يعطينا انطباعًا بوجود تمويل كبير لإدارة الأمير نواف بن سعد، والأعضاء كبروا في السن ومحتاجين أطراف أقل سنًا لكي يكونوا أكثر ديناميكية ويريد إعادة نظر وتشكيل جديد، هذا اللي ظاهر لي قد يكون هناك ترتيب آخر من كبار الهلال لمفاجأتنا بشكل آخر، لأن الهلال لو غاب عن المنافسة يؤثر على ميزان قوة الدوري المحلي.. إذا ما تأهل الهلال أو فاز على الأهلي سيكون مخرجًا آخر للرحيل”.

وأتم: “استقالة الأمير نواف واردة جدًا، إلا إذا استطاع أعضاء الشرف تقديم التمويل الكامل ليخوض التدريات المقبلة.. وتغريدة رئيس الهيئة يقفل من خلالها الباب عن أي شيء ممكن أن يأتي مستقبلًا”.

وودع الهلال دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، يوم الإثنين، أمام العين الإماراتي بعد 3 خسائر وتعادلين ليخرج وصيف النسخة السابقة من البطولة.

وخرج الهلال هذا الموسم بالمركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2017، وخرج من ثمن نهائي كأس الملك أمام القادسية، ويتقدم على أهلي جدة بنقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل مواجهتهما المرتقبة في السابع من إبريل ضمن الجولة 25.