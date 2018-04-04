محمد بن يطو يتوصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع نادي الشباب السعودي بالتراضي

توصلت إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع وكيل أعمال الجزائري محمد بن يطو، مهاجم الفريق، يقضي بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين.

يذكر أن العقد بين الطرفين ينتهي في ديسمبر المقبل، بعد أن تأخرت الإدارة الشبابية في تسليم مستحقاته المتأخرة ورفض اللاعب التجديد للنادي.

وكان اللاعب اشتكى للفيفا بسبب عدم تلقيه مستحقاته، حيث أرسلت الفيفا للنادي السعودي مطالبة إياه بالرد على شكوى اللاعب قبل أن تتجاهل الإدارة الرد على الفيفا، مما استوجب قيام الفيفا بإرسال خطاب للنادي واللاعب يتيح فيه للاعب إمكانية فسخ عقده.

وتعتزم إدارة نادي الشباب، الاستغناء عن أغلب المحترفين الأجانب، بنهاية الموسم، والاحتفاظ فقط بالمدافع الجزائري جمال بلعمري، والحارس التونسي فاروق بن مصطفى.