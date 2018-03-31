“فيفا” يرسل خطابًا للجزائري محمد بن يطو ويحسم أزمته مع نادي الشباب السعودي

تلقى الجزائري محمد بن يطو مهاجم نادي الشباب السعودي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي “فيفا”، يفيد بإمكانية فسخ عقده مع النادي العاصمي؛ لعدم استلامه راتبه لمدة تجاوزت الخمسة أشهر.

وأكد الفيفا في خطابه للاعب أن عدم استلامه راتبه لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، يتعارض مع أنظمته التي تتيح للاعب المحترف اتخاذ هذه الخطوة بحال لم يستلم حقوقه بشكل منتظم.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الشباب أنها ارتكبت خطأً إداريًا فادحًا، قد يتسبب في خسارة الفريق لمهاجمه الجزائري محمد بن يطو، بعد أن تجاهلت الرد على خطاب الفيفا الذي أمهلها 10 أيام لتسديد مستحقات اللاعب، لتتلقى خطابًا رسميًا يسمح له بفسخ عقده.

وعانى فريق الشباب من أزمة مالية خانقة تسببت في الموسم الماضي بهروب لاعبه البرازيلي هيربتي فيرنانديز الذي فسخ عقده من طرف واحد؛ بسبب تأخر مستحقاته ليرحل بعد ذلك للعب في الدوري التايلاندي.

وكان اللاعب قد اشتكى للفيفا بسبب عدم الحصول على مستحقاته منذ نحو 4 أشهر، فيما علّق اللاعب بعد خطاب الفيفا على صفحته بالانستغرام قائلًا :” الإهمال رسالة مختصرة وواضحة عنوانها : ابتعد “