عبدالرحمن الغامدي نجم نادي الاتحاد السعودي يكشف موعد التحاقه بتدريبات مانشستر يونايتد (فيديو)

كشف عبدالرحمن الغامدي، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن موعد التحاقه بالدورة التأهيلية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وموقفه من المشاركة في نهائي كأس الملك.

وتألق الغامدي في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الباطن، وسجل هدفين، وساهم في فوز كبير لفريقه (6-2) في لقاء الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وقام رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، باستقبال الغامدي في مكتبه، وحثه على مواصلة تقديم مستويات مميزة في الفترة المقبلة، وتكفل آل الشيخ بمعسكر إعدادي للاعب في نادي مانشستر يونايتد لمدة أسبوعين، داعيًا الغامدي إلى بذل مجهودات مضاعفة من أجل تطوير مستواه.

بالفيديو .. مهاجم #الاتحاد (( عبدالرحمن الغامدي )) قائلاً " سأغادر مانشستر غداً الأربعاء أو الخميس .. وسأكون حاضر في نهائي كأس الملك "

أتمنى فوز " يوفينتوس على ريال مدريد " وفريقي المفضل " برشلونة " pic.twitter.com/IJ2RfupVry — علاء سعيد (@alaa_saeed88) April 3, 2018

وكان رئيس هيئة الرياضة قد تكفل بمعسكر لمهاجم وهداف النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي لمدة 3 أسابيع في مانشستر يونايتد أيضًا، لاستعادة مستواه المعهود قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018.

وقال الغامدي، اليوم الثلاثاء، في فيديو تداوله الجمهور الاتحادي عبر موقع “تويتر”: “سأسافر خلال يومين، لكي أعود قبل نهائي كأس الملك وأكون جاهزًا للنهائي”.

وبذلك سيغيب الغامدي عن مواجهتي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، أمام الاتفاق في جدة والرائد بالقصيم، لانخراطه في المعسكر الإعدادي، بينما سيوجد اللاعب بشكل كبير في نهائي كأس الملك أمام الفيصلي.

وبات الغامدي رابع لاعب سعودي يتوجه لخوض معسكر تدريبي في يونايتد، بعد محمد السهلاوي وأحمد الفريدي ثنائي النصر، وفهد المولد الذي يلعب في ليفانتي الإسباني على سبيل الإعارة.