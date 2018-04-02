تركي آل الشيخ يرسل عبدالرحمن الغامدي نجم نادي الاتحاد السعودي إلى مانشستر يونايتد

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إلحاق عبدالرحمن الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، بمعسكر إعداد بنادي مانشستر يونايتد، على غرار ما حدث سابقًا مع أحمد الفريدي ومحمد السهلاوي.

وذكرت الهيئة العامة للرياضة عبر الحساب الرسمي، اليوم الاثنين، والتي نشرت صورة تجمع تركي آل الشيخ مع الغامدي: “معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ يستقبل لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن الغامدي ويحثه على بذل المزيد من الجهد لمواصلة تقديم المستويات المميزة، ويعلن عن تكفله بمعسكر إعدادي خاص للاعب في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين”.

وكسر الغامدي، أمس الأحد، صيامًا عن التهديف دام 3 أعوام إلا أيامًا (نحو 1092 يومًا)، بهدفيه أمس في شباك الباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ يستقبل لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن الغامدي ويحثه على بذل المزيد من الجهد لمواصلة تقديم المستويات المميزة، ويعلن تكفله بمعسكر إعدادي خاص للاعب في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين pic.twitter.com/LpNjlRbkhq — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 2, 2018

ويعود آخر هدف أحرزه الغامدي قبل مباراة نصف نهائي الكأس إلى الـ 4 من إبريل 2015 حين زار شباك النصر في مباراةٍ في دوري 2014ـ2015 انتهت بهزيمة فريقه “1 – 3”.

وبدأ الغامدي مواجهة الباطن أساسيًا في موقع الجناح الأيمن، وتألق في الشوط الثاني، محرزًا هدفين غيّرا النتيجة في الدقيقتين الـ 68 والـ72.

وكتب سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي السابق، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عبدالرحمن الغامدي ما شاء الله عليه يمتلك إمكانيات عالية منذ بروزه وهو يثبت أنه صاحب حلول لفريقه، غيبته الإصابات كثيرًا إذا اهتم بنفسه سيُغني نادي الاتحاد عن الحاجة لمهاجم أجنبي”.

وبات الغامدي رابع لاعب سعودي يتوجه لخوض معسكر تدريبي في يونايتد بعد محمد السهلاوي وأحمد الفريدي ثنائي النصر وفهد المولد الذي يلعب في ليفانتي الاسباني على سبيل الإعارة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية أعلنت في يناير كانون الثاني الماضي انتقال تسعة لاعبين محليين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي إلى أندية في الدوري الإسباني في إطار شراكة رياضية كبرى بين البلدين تهدف لتطوير كرة القدم السعودية.

وستلعب السعودية مباراة افتتاح كأس العالم أمام روسيا البلد المضيف في يونيو حزيران المقبل وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر وأوروغواي.