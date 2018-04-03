خالد بن فهد يعتذر عن رئاسة أعضاء الشرف في نادي النصر السعودي

كشف سلمان المالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، أن عضو شرف النادي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، قد اعتذر عن رئاسة هيئة الشرف.

وقال المالك أن الأمير خالد بن فهد رفض المنصب بسبب ظروفه الخاصة التي تمنعه من ذلك في الوقت الراهن، بيد أنه أكد أنه يفتخر بخدمة النادي الغالي على قلبه وجماهيره الوفية مشدداً على أنه سيبقى داعماً قوياً ومؤمناً بنجاح الإدارة.

وقال المالك مغرداً :” بعد التواصل مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز ثمن سموه الدعم اللامحدود الذي يحظى به العالمي والأندية السعودية من قبل معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، وقدم شكره الجزيل على عرضه لرئاسة سموه للمجلس الشرفي للعالمي”.

وأضاف :”وذكر سموه أنه يفتخر بخدمة هذا الكيان الغالي على قلبه وجماهيره الوفية من خلال هذا المنصب، إلا أن ظروفه الخاصة تمنعه من ذلك في الوقت الراهن، ولكنه سيبقى داعماً قوياً ومؤمناً بنجاح إدارة اخوانه”.

وعينت هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، رجل الأعمال سعود آل سويلم، رئيسًا لنادي النصر، إذ وعد الأخير بدعم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل، وإنهاء الأزمة المالية.