إلى النصر أم الأهلي؟ عبد الله السعيد يغادر إلى السعودية.. وشيكابالا يرفض العودة لنادي الزمالك

قطع اللاعب الدولي عبد الله السعيد، صانع ألعاب منتخب مصر والنادي الأهلي، أولى خطوات الرحيل لأحد أندية الدوري السعودي في الموسم الجديد.

ومن المرجح أن يسافر السعيد إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة من أجل التفاوض مع نادي النصر السعودي بعدما استخرج السعيد تأشيرة دخول الأراضي السعودية لمدة 3 أشهر مقبلة من أجل السفر إلى المملكة بدعوة من الهيئة العامة للرياضة السعودية التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

وكان الأهلي المصري أعلن عرض اللاعب للبيع أو الإعارة، كما قرر تجميده لنهاية الموسم بعد ثبوت توقيعه للمنافس التقليدي الزمالك قبل تجديد عقده مع الأهلي.

وربطت تقارير صحفية عديدة بين اللاعب وناديي الأهلي أو النصر السعوديين.

إلى ذلك، أكد الدولي محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك المعار لنادي الرائد السعودي، أنه لن يعود للزمالك فور نهاية إعارته وسيستمر في الدوري السعودي سواء مع الرائد أو مع فريق آخر.

وقال شيكابالا في حوار تليفزيوني مع الممثلة إسعاد يونس، إن تجربته مع باوك اليوناني كانت ناجحة ولكن ظروف التجنيد حالت دون عودته إلى اليونان لاستكمالها موضحاً أنه كان يملك عروضاً من ناديي ألكمار الهولندي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث شيكابالا عن مسألة توقيعه للأهلي في عام 2007 ، أكد اللاعب أنه تحدث مع مجلس إدارة الزمالك من أجل العودة ولم يرد عليه أحد، ليتوجه للأهلى بعد التجاهل واجتمع مع عدلى القيعى مسؤول التعاقدات.

وعن ارتدائه قميص الأهلى قال:”لم أرتد قميص الأهلي والمرة التى تدربت فيها فى القلعة الحمراء كانت بقميص أبيض وكان الأمر صدفة ولم يكن مقصوداً”، ثم تحدث مع مسؤولى الزمالك وعاد على الفور لناديه بعد احترام الأهلى لرغبته.

وشدد اللاعب أن الأهلي وقتها كان يضم نخبة من النجوم أمثال أبوتريكة وبركات ومحمد شوقي، وبعدها وقعت للأهلي، وبعد عودة ممدوح عباس لرئاسة الزمالك تحدث معي وكان عقده في الأهلي أكثر من الزمالك ولكني كنت أفضل العودة للقلعة البيضاء.

وأشار شيكابالا إلى بداية تحمله المسؤولية فى الزمالك جاءت بداية من مهاجمة الجمهور الأبيض فى الواقعة الشهيرة للثعلب حازم إمام أمام الإسماعيلى، عندما قال له جمهور الفريق الأبيض:”كفاية يا حازم”، قال شيكابالا:”دخلت غرفة الملابس وعندما رأيت حازم إمام بكيت.. فأنا كمشجع كنت بروح الاستاد عشان اتفرج على حازم إمام وكان بإمكانه البقاء لموسمين وعندما قرر الاعتزال بدأ جميع الكبار يرحلون عن الفريق ولم يتبق من أبناء النادى سوى أنا وجمال حمزة”.

وحول سؤال وجهته له صاحبة السعادة، عن سبب عدم استخدامه اللعب بالرأس في الملعب، كشف شيكابالا أنه عاصر حادثة غريبة في مرحلة الشباب، عندما لعب زميله الكرة برأسه ففقد توازنه وبلع لسانه، وهذه الحادثة تركت أثرًا غريبًا في نفسه، وقرر من وقتها عدم استخدام رأسه خلال اللعب.

وأوضح أن أصدقاءه المقربين من الأهلى هم: حسام غالى وأحمد فتحى وعبد الله السعيد وحسام عاشور، كما أنه يعتبر المشادة الشهيرة مع حسن شحاتة عندما كان المعلم مدربًا للزمالك نقطة سوداء فى سجله ولكنه اعتذر للمعلم عن تلك الواقعة.

وعن علاقته بالمدربين قال:”حلمي طولان من أكثر المدربين المحترفين الذين تعاملت معهم؛ لأنه عرف كيف يتعامل معي كأب وليس كمدرب مع لاعب.. حسام حسن يعيش لكرة القدم فقط وهو ليس حماسيًا فقط ولكنه من أفضل المدربين في مصر ويستطيع إخراج من كل لاعب ما يملكه من إمكانيات وحصلت معه على لقب هداف الدورى وحتى الآن أتحدث معه بشكل مستمر.. ومؤمن سليمان ظلم برحيله عن الزمالك كان لازم ياخد فرصته كان هينقل الفريق لمكان آخر”

وطلب شيكابالا من الجمهور المصري أن يكونوا متواجدين بكل قوة فى مدرجات مونديال روسيا حتى يمنحوا لاعبى المنتخب الوطنى حماسة كبيرة فى المباريات.