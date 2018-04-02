رابطة دوري المحترفين السعودي تحذّر المصورين من التقاط صور لمدرجات العائلات.. وتتوعد بعقوبات

أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي بيانًا طالبت من خلاله المصورين الذين يتواجدون في الملاعب التي يُسمح فيها بتواجد العائلات باحترام خصوصية هذه المدرجات.

وسمحت السعودية بدخول العائلات لعدد من الملاعب منتصف يناير الماضي.

وقالت رابطة المحترفين في بيان :”احترامًا منّا لخصوصية العائلات الحاضرة في ملاعب الدوري السعودي، نأمل منكم الالتزام بعدم التقاط أي صور للمدرجات التي تتواجد بها العائلات، ومن يخالف سيتحمل المسؤولية”.

وحذّرت الرابطة المصورين من عقوبات حال عدم الالتزام.

وانتشرت صور عديدة لمدرجات العائلات والنساء على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف السعودية، منذ السماح للعائلات بدخول الملاعب.

ويسري القرار بدءًا من مباريات الجولة 25 بالدوري السعودي.