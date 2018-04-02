رئيس نادي الاتحاد السعودي يعد لاعبيه بمكافآت كبيرة حال الفوز ببطولة كأس الملك

وعد حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد السعودي، لاعبيه بانتظار مكافآت كبيرة من الرئيس القادم، نواف المقيرن، حال التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ الفيصلي النهائي بعد فوزه 1-صفر على الأهلي في قبل النهائي يوم الجمعة، بينما سحق الاتحاد مستضيفه الباطن 6-2 في المواجهة الثانية أمس الأحد.

وقال الصنيع، لبرنامج “أكشن يا دوري”، مساء الأحد، إن المقيرن، وعد بمكافآت كبيرة في حالة فوز الفريق ببطولة كأس الملك، مُتابعًا: ” بعراقتنا لا نعتبر الوصول للنهائي إنجازًا إلا عند تحقيق البطولة”.

وأضاف، أن المقيرن سيستلم إدارة النادي بنهاية الموسم ، وسيقدم ما يليق بالاتحاد، مؤكدًا أن ملف التجديد مع المدير الفني لويس سييرا سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، لأنه مدرب رائع ومجتهد.

وعن الحضور الجماهيري في النهائي، أوضح، الصنيع أن المدرجات ستكون” 50-50″ بين الفريقين وبحسب طلب الجماهير، لافتًا إلى أن عدم تمكن أحد الفريقين من الـ50% الخاصة به ، فسيتم التعويض بالجمهور الآخر.