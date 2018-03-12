تركي آل الشيخ يحذر نادي الاتحاد السعودي من التفريط في الحارس فواز القرني

اقترب حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، الحارس فواز القرني، من دخول الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ، حيث طالب الجمهور الإدارة بضرورة الاتفاق معه على تجديد التعاقد أسوة بزميله، الحارس الآخر عساف القرني.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ”إرم نيوز”، عن أن القرني لم يحصل على أي مستحقات له من عقده السابق، وأنه مقدّر لظروف العميد الحالية ويرفض التقدم بأي شكوى ضد النادي.

وحذذر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مسؤولي الاتحاد من أن يخسروا الحارس المتألق، حيث قال في تغريدة له: “فواز القرني حارس كبير. إصحو يا نايمين”، في إشارة لتجاهل الإدارة الحالية مناقشته في تجديد تعاقده.

وكان الرئيس القادم للنادي نواف المقيرن، قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي الحالية برئاسة حمد الصنيع، لتجديد التعاقد مع الحارس عساف القرني لمدة موسمين مقبلين، علمًا بأن الحارسين يتناوبان على حماية عرين الفريق.

وشارك القرني في مباراة الاتحاد، يوم السبت أمام النصر في الجولة الرابعة والعشرين لدوري المحترفين السعودي، وسكنت مرماه ثلاثة أهداف، حيث انتهت المواجهة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح القرني في التصدي للعديد من الكرات والهجمات الخطيرة للاعبي النصر طوال شوطي المباراة.