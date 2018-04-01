نادي الاتحاد يحقق فوزًا دراميًا على الباطن ويصعد لنهائي كأس خادم الحرمين‎

أحرز نادي الاتحاد خمسة أهداف في 22 دقيقة ليسحق الباطن 6-2 اليوم الأحد، ويضرب موعدًا مع الفيصلي في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

وتأخر الاتحاد بهدف البرازيلي جليهمي شيتيني بعد دقيقتين من البداية، عندما تابع ركلة حرة ليحول الكرة بقدمه مباشرة في شباك عساف القرني حارس الضيوف، لكن التشيلي كارلوس فيلانويفا أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق، بتسديدة من حافة منطقة الجزاء.

وأعاد البرازيلي جوناثان بينتيس الباطن للمقدمة في الدقيقة 62 من انفراد بمرمى القرني.

لكن عبد الرحمن الغامدي أدرك التعادل مجددًا في الدقيقة 68، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فيلانويفا، وبعدها بأربع دقائق جعل النتيجة 3-2، بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف التونسي أحمد العكايشي الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 77، بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها لاعب الوسط التشيلي المتألق، ارتطمت بالأرض قبل أن تسكن شباك ناصر المحيني حارس الباطن.

واستعان الحكم بنظام حكم الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للمصري محمود عبد المنعم (كهربا)، نفذها فيلانويفا قبل النهاية بدقيقتين ليحرز هدفه الشخصي الثاني والخامس للاتحاد.

واختتم عبد العزيز العرياني السداسية في الوقت بدل الضائع.