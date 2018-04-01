أهداف مباراة الاتحاد والباطن.. “الآتي” يقلب تأخره إلى تقدم بسداسية (فيديو)

بدأت مباراة الاتحاد والباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بإثارة وندية سريعة، إذ أحرز البرازيلي جليهرام الهدف الأول لنادي الباطن أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية، من متابعة لتسديدة زميله.

ورد الاتحاد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة عن طريق التشيلي فيلانويفا، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أصحاب الأرض.

2′ الباطن يستقبل الاتحاد بهدف مبكر في أولى دقائق المباراة عن طريق البرازيلي جليهرام 1-0#الباطن_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/HHroImeIkA — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ أبريل، ٢٠١٨

وتقدم الباطن في بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 61 عن طريق جوناثان بينتيس.

ولم يستسلم الاتحاد وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 72.

62′ جوناثان بينتيس يخترق الدفاع الإتحادي ويسجل الهدف الثاني للباطن 2-1#الباطن_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/ViqsmctqCA — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ أبريل، ٢٠١٨

68′ الإتحاد يعود مرة أخرى ويدرك التعادل عن طريق عبدالرحمن الغامدي 2-2#الباطن_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/hVkyjW6mzy — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ أبريل، ٢٠١٨

ولأول مرة يتقدم الاتحاد عن طريق عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 72، وأضاف أحمد العكايشي الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وأضاف فيلانويفا الهدف الخامس للإتحاد من ركلة جزاء نفذها اللاعب في الدقيقة 86، وأحرز الهدف الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة.

ويلتقي فريق الاتحاد نظيره الباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مواجهة نارية، بحثًا عن التأهل للدور النهائي، وضرب موعد مع الفيصلي في المباراة النهائية.

ويبدو اللقاء حافلًا بالإثارة والندية خاصة أن الاتحاد يسعى إلى التأهل للدور النهائي من بوابة الباطن، الذي يأمل تقديم مستويات من أجل عبور عقبة الإتي والصعود لنهائي البطولة.

وأضاف البرازيلي جوناثان بينتيس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 62 بعدما اخترق دفاع الاتحاد ليسجل هدفًا رائعًا في مرمى عساف القرني

ويميل التاريخ لصالح الاتحاد في مواجهاته ضد الباطن خلال 5 لقاءات جمعتهما.

وفاز الاتحاد في 4 مواجهات على حساب الباطن منها لقاء في كأس ولي العهد، بينما فاز الباطن بنتيجة 3-1 في افتتاح الدوري مطلع هذا الموسم.

وسجل الاتحاد 7 أهداف مقابل 4 أهداف للباطن، ويعد التونسي أحمد العكايشي وفهد المولد هدافي الاتحاد، في مرمى الباطن برصيد هدفين لكل منهما، وأحرز إديسون تراباي هدفين للباطن يحتل بها أهداف فريقه.