مباراة الاتحاد والباطن.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن صدام قبل نهائي كأس الملك

يلتقي فريق الاتحاد، مساء الأحد ، نظيره الباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مواجهة نارية، بحثًا عن التأهل للدور النهائي، وضرب موعد مع الفيصلي في المباراة النهائية.

ويبدو اللقاء حافلًا بالإثارة والندية خاصة أن الاتحاد يسعى للتأهل للدور النهائي من بوابة الباطن، الذي يأمل تقديم مستويات من أجل عبور عقبة الإتي والصعود لنهائي البطولة.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والباطن ..

التاريخ يميل للاتحاد

يميل التاريخ لصالح الاتحاد في مواجهاته ضد الباطن خلال 5 لقاءات جمعتهما.

وفاز الاتحاد في 4 مواجهات على حساب الباطن منها لقاء في كأس ولي العهد، بينما فاز الباطن بنتيجة 3-1 في افتتاح الدوري مطلع هذا الموسم.

وسجل الاتحاد 7 أهداف مقابل 4 أهداف للباطن، ويعد التونسي أحمد العكايشي وفهد المولد هدافي الاتحاد في مرمى الباطن برصيد هدفين لكل منهما، وأحرز إديسون تراباي هدفين للباطن يحتل بها أهداف فريقه.

فوارق تاريخية

تبدو هناك فوارق تاريخية واضحة بين الاتحاد والباطن على صعيد البطولات وخاصة كأس خادم الحرمين.

فاز الاتحاد بلقب كأس الملك 8 مرات، آخرها عام 2013 بينما لم يستطع الباطن أن يحصد الفوز باللقب على الإطلاق.

طوق النجاة

تبدو بطولة كأس الملك بمثابة طوق النجاة للاتحاد هذا الموسم في مواجهة غضب جماهيره، نظراً للنتائج المتذبذبة والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ويستعيد الاتحاد خدمات لاعبه التشيلي كارلوس فيانويفا صانع الألعاب والعقل المفكر، وهو الأمر الذي ينعش آمال عميد الأندية السعودية لتطوير أدائه الهجومي، مع وجود الثنائي المصري محمود عبد المنعم “كهربا” والتونسي أحمد العكايشي.

ويعتمد المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني على مثلث وسط الملعب بقيادة الكويتي فهد الأنصاري، بجانب طارق عبده وعمار النجار لغلق المساحات في خط الوسط، مع رباعي دفاعي قوي، بوجود أحمد عسيري، وبدر النخلي، وعمار الدحيم، وعدنان فلاته مع الحارس فواز القرني.

وأكد عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن الاتحاد أمامه مهمة صعبة في مواجهة الباطن، لأن الفريقين يملكان الفرصة الكاملة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

وأشار إلى أن عودة فيانويفا ستساهم في زيادة القوة الهجومية، ولكن الأهم استغلال الفرص التي تسنح خاصة للثنائي العكايشي وكهربا، اللذين تراجعا بشكل واضح هذا الموسم.

مفاجآت الباطن

يملك الباطن روح المغامرة والقدرة على تحقيق المفاجآت في مواجهات الأندية الكبرى.

ويراهن المدرب ماريوس سيبيريا على الأداء الجماعي والروح القتالية للاعبي الباطن، ويغيب عن الفريق الثنائي جمال محمد ومزيد فريح.

ويعول سيبيريا على قدرات الرباعي الأجنبي جويليروم شيتين مع دعم الجناح السريع دوياناتان ماتشادو وجورجي سيلفا وجوناثان بينتيز.