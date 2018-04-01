بالفيديو.. تركي الدوسري ينفي اعتقاله بعد هجومه على تركي آل الشيخ‎

نفى الإعلامي السعودي تركي الدوسري، ما تم تداوله عن اعتقاله بسبب دخوله في سجال مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدوسري في تغريدة له: “لا يوجد لدي حساب في التويتر غير هذا الحساب، وهو الآن يتعرض لمشكلة تقنية، ولا نستغرب من قناة الجزيرة الكذب والفبركة هذه سياسة القناة”.

لا يوجد لدي حساب في التويتر غير هذا الحساب وهو الآن يتعرض لمشكلة تقنية و لا نستغرب من قناة الجزيرة الكذب و الفبركة هذه سياسة القناة ؛ — تركي الدوسري (@T__2013) ١ أبريل، ٢٠١٨

كان حساب ملفق باسم تركي الدوسري قد ظهر اليوم، حيث غرد متهمًا تركي آل الشيخ باقتحام منزله واعتقاله. ‎

واستغلت وسائل إعلام قطرية أزمة الإعلامي السعودي مع رئيس هيئة الرياضة بالمملكة، وروجت أخبارا كاذبة عن اعتقاله نصرة لتركي آل الشيخ. ‎

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل إن هناك‎ شائعات كثيرة تم بثها ضد تركي الدوسري، بعد الخطأ الذي ارتكبه تجاه تركي ال الشيخ.

وقال المريسل في تغريدة له: “تركي الدوسري أخطأ واعتذر وانتهى كل شيء، مسألة اعتقاله كذبة من كذب #تنظيم_الحمدين وهو يرد بنفسه”، في المقابل أنا أعتذر لتركي الدوسري عن خطئي في حقه واحنا عيال ديرة وحدة”.

إشاعات كثيرة تم بثها ضد تركي الدوسري بعد الخطأ الذي ارتكبه تجاه معالي المستشار تركي ال الشيخ،

تركي الدوسري اخطأ و اعتذر و انتهى كل شي، مسألة اعتقاله كذبة من كذب #تنظيم_الحمدين وهو يرد بنفسه.

في المقابل أنا أعتذر لتركي الدوسري عن خطئي في حقه، و حنا عيال ديرة وحدة @T__2013 pic.twitter.com/a1PwL4lDiI — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ١ أبريل، ٢٠١٨

يذكر أن الإعلامي السعودي المعروف تركي الدوسري، دخل في أزمة مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعدما نشر الأول تغريدة اعتبرها البعض هجومًا على آل الشيخ، الذي ردّ عليه.

ونشر “الدوسري” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة لـ”آل الشيخ” وعلق عليها بقوله: “هذا الشخص مريض ولازم يتعالج ؟”، و هو ما أثار غضب رئيس هيئة الرياضة ودفعه إلى الرد على التغريدة، قائلًا: “شجاع بس لا تمسحها”، ليعاود تركي الدوسري الرد عليه مشددًا: “إذا مسحتها ماني شجاع”.

ولكن سارع الدوسري للاعتذار وحذف تغريدته، قائلًا: “أقدم اعتذاري الشخصي لمعالي رئيس هيئة الرياضة، تركي آل شيخ، حول تغريدتي المنسوبة له، وأتمنى أن يقبل اعتذاري الشديد”.