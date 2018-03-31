تركي آل الشيخ يدخل في سجال حاد مع الإعلامي تركي الدوسري.. والأخير يعتذر

دخل الإعلامي السعودي المعروف تركي الدوسري، في أزمة مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعدما نشر الأول تغريدة اعتبرها البعض هجومًا على آل الشيخ، الذي رد عليه.

ونشر “الدوسري” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة لـ”آل الشيخ” وعلق عليها بقوله: “هذا الشخص مريض ولازم يتعالج ؟”، و هو ما أثار غضب رئيس هيئة الرياضة ودفعه للرد على التغريدة، قائلًا: “شجاع بس لا تمسحها”، ليعاود تركي الدوسري الرد عليه مشددًا: “إذا مسحتها ماني شجاع”.

ولكن سارع الدوسري للاعتذار وحذف تغريدته، قائلا: “أقدم اعتذاري الشخصي لمعالي رئيس هيئة الرياضة، تركي آل شيخ، حول تغريدتي المنسوبة له، وأتمنى أن يقبل اعتذاري الشديد”.

أقدم اعتذاري الشخصي لمعالي رئيس هيئة الرياضه / تركي ال شيخ حول تغريدتي المنسوبة له . واتمنى ان يقبل اعتذاري الشديد.: — تركي الدوسري (@T__2013) March 31, 2018

ودخل تركي آل الشيخ في أزمة مؤخرًا بعدما وجه تحذيرًا شديد اللهجة لياسر القحطاني، لاعب فريق الهلال.

وخرج ياسر القحطاني وهاجم الصحفيين والإعلاميين السعوديين، ووصف بعضهم بـ “الإمعات”.

ورد تركي آل الشيخ على تلك التصريحات وقال: “ياسر القحطاني كان يقصده بتلك التصريحات، وإذا لم يمتلك الشجاعة الكافية حتى يوجه الحديث له شخصيًا، فهو يمتلك الشجاعة لتبيان ذلك”.

وأضاف: “وصف القحطاني، الإعلاميين بالإمعات غير مقبول، وإذا طلب احترامهم فيجب عليه أن يحترمهم، والقحطاني غاضب لأنه اقترب من نهاية مسيرته الرياضية، والإعلام لم يتحدث عنه ويسلط الضوء عليه”.

وأتم: “لو ركز ياسر القحطاني على كرة القدم، لأصبح له تاريخ كبير، وهو “عالة” على فريق الهلال، ولم يأت رئيس شجاع حتى يخرجه من الفريق، فمنذ 8 سنوات لم يقدم القحطاني المستوى المطلوب منه، والأمير نواف بن سعد سيقوم بتنفيذ رغبة الجماهير بإنهاء مسيرة ياسر القحطاني مع الهلال”.