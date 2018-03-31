أزمة جديدة بين النادي الأهلي المصري وعبدالله السعيد بسبب مكافأة تركي آل الشيخ

تجددت أزمة عبدالله السعيد لاعب الأهلي المصري مع ناديه، أمس الجمعة، بعد أن نما إلى علمه رفع إدارة الأهلي اسمه من كشوف مكافآت الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، والتي رصدها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي ورئيس هيئة الرياضة للاعبي الفريق.

ورصد آل الشيخ ما يقرب من 27 ألف دولار لكل لاعب بالنادي الأهلي؛ بعد الفوز ببطولة الدوري، وقررت إدارة الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب رفع اسم اللاعب من قائمة المكافآت؛ على خلفية توقيعه للزمالك قبل تمديد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين ونصف.

كان السعيد قد أبلغ الجهاز الفني لفريقه بقيادة حسام البدري عدم رغبته خوض أي تدريبات مع الفريق لنهاية الموسم الحالي؛ لتجنب الاحتكاك مع الجماهير وأعضاء النادي، بعد أزمة توقيعه للزمالك وما ترتب عليه من قرار عرضه للبيع أو الإعارة خارجيًا.

ورفض البدري طلب عبدالله السعيد، وأكد له أنه سيكون معرضًا لمواجهة شبح الخصومات اليومية، حال استمرار غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

البدري أكد للسعيد أنه سيتعرض لعقوبة مالية عن كل يوم يغيب فيه عن المران وفقًا للائحة، ويجب عليه العودة والانتظام في تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

واقترب عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول من الانتقال للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، بعد قرار إدارة الأحمر بعرضه للبيع أو الإعارة؛ بعد قيامه بالتوقيع على عقود رسمية للزمالك.

وقالت تقارير صحفية، إن نادي الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع عبدالله السعيد بداية الموسم المقبل؛ استغلالًا لقرار الأهلي المصري بالاستغناء عن اللاعب.