موعد مباراة الأهلي السعودي وتراكتور سازي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة العين الإماراتية قادمة من الرياض يترأسها نائب رئيس النادي طارق كيال، وذلك استعداداً لمواجهة تراكتور سازي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها نائب رئيس شؤون السعوديين بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإمارتية ابو ظبي ماجد طراد، ومن نادي العين عضو مجلس الإدارة سلطان الكلباني، ومدير العلاقات العامة عبيد الظاهري، وعددٍ من ممثلي الشريك الإستراتيجي للنادي الأهلي الخطوط السعودية في محطة أبو ظبي.

وأجرى الفريق تدريباته على الملعب الذي سيحتضن المباراة، إذ أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام الفيصلي تدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات تنافسية وتكتيكية بإشراف المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل، وتنقل على قناة beINsports الرياضية القطرية.