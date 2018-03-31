رئيس الفيصلي يبكي أمام والدته عقب الفوز على النادي الأهلي السعودي في كأس الملك (فيديو)

تناقلت الجماهير الرياضية مقطع فيديو لرئيس نادي الفيصلي فهد المدلج وهو يبكي أمام والدته، التي جاءت خصيصًا لتهنئته بالفوز على النادي الأهلي، والتأهل للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين.

وكشف المدلج عن أنه كان ينوي ترك الوسط الرياضي هذا الموسم، قبل أن يتراجع، حيث قال: “كنت أريد ترك المشهد الرياضي، لكن والدتي طالبتني بالبقاء هذا الموسم، بعد أن كانت تطالبني بتركه “.

وكان الفيصلي قد تغلب على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس، واستخدمت فيها تقنية الفيديو للمرة الأولى سعوديًا، وهي التقنية التي منحت الفيصلي تذكرة العبور لمباراة الدور النهائي.

وقال المدلج في تصريحاتٍ فضائية عقب الفوز على الأهلي: “أشكر معالي رئيس هيئة الرياضة الذي أنقذنا بمبادرة تقنية الفيديو المساعد للحكام، التي ساعدتنا باحتساب هدف الفوز، التقنية لو كانت موجودة ببداية الموسم لغيرت نتائج”.

فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي ما أجملك ????

الله يرزقك برها وتحقق أمانيك???????? ياااااه ياهي لحظه ماشاء الله ❤ pic.twitter.com/pEZRHnjW07 — نايف العبدالله (@Naif_Alabdullah) ٣١ مارس، ٢٠١٨

الفيصلي يفاوض عمرو السولية

من جهة أخرى، دخل نادي الفيصلي السعودي في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي المصري؛ لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي عرضًا شفهيًا من الفيصلي السعودي؛ للتعاقد معه فى انتقالات الصيف”.

وأضاف المصدر: “السولية تلقى اتصالًا من زميله صالح جمعة المحترف ضمن صفوف النادي السعودي، وأكد له اهتمام النادي السعودي به وأنهم يجهزون عرضًا للظفر بخدماته لتدعيم وسط الفريق، الموسم المقبل”.

وتابع: “صالح جمعة أكد للسولية أن الاحتراف الخارجي سيكون فرصة جيدة للانضمام إلى المنتخب الوطني، خاصة أن الأرجنتيني كوبر يولي عناية خاصة بالمحترفين، ويمنحهم الأفضلية في اختياراته عن اللاعبين المحليين”.

وأردف المصدر: “السولية طلب من إدارة الفيصلي السعودي تقديم عرض رسمي للنادي الأهلي؛ لحسم المفاوضات، خاصة أن عقده مع القلعة الحمراء مازال ممتدًا، ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر حاليًا دون الرجوع لإدارة ناديه”.

البدري يرفض رحيل “محارب” للفجيرة

ومن جانب آخر رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي رحيل إسلام محارب لاعب وسط الفريق للاحتراف في الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب حسام البدري من إسلام محارب عدم التركيز في ملف الاحتراف وإغلاقه نهائيًا لأنه لن يسمح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة بسبب الحاجة لجهوده الفنية.

محارب أكد للمقربين منه أنه يرغب في الرحيل في نهاية الموسم الحالي وأنه يفكر جديًا في قبول عرض الفجيرة حال عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي وليس كبديل في تشكيلة الأهلي.