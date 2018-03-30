تقنية حكم الفيديو تُهدي الفيصلي التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين على حساب النادي الأهلي (شاهد)

صعد الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما حسم فوزه 1-صفر على ضيفه النادي الأهلي في قبل النهائي، عبر تقنية حكم الفيديو المساعد التي استخدمت لأول مرة في تاريخ كرة القدم السعودية، اليوم الجمعة.

ولجأ الحكم الهولندي داني ماكيلي لمساعده لتقنية الفيديو ليتأكد من تجاوز تسديدة البرازيلي زي إدواردو المباشرة من داخل منطقة الجزاء خط مرمى الأهلي في الدقيقة 77، ليحسم الجدل ويحتسب الهدف بعدما استمر اللعب عقب نجاح سعيد المولد في إبعاد الكرة.

في أول ظهور لتقنية الفيديو في الملاعب السعودية، الحكم يحتسب هدفاً أولاً للفيصلي في شباك الأهلي 1-0#الفيصلي_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/LNZaIL55Dc — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وبذل البرازيلي الآخر لويس جوستافو مجهودًا كبيرًا من الناحية اليمنى وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تصدى لها ليحولها إلى إدواردو الذي تابعها مباشرة نحو المرمى.

وكاد مهند عسيري أن يدرك التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة، لكن محاولته ارتطمت بالعارضة.

وسيلتقي الفيصلي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى التي ستجمع الباطن بالاتحاد بعد غدٍ الأحد.

وضغط الفيصلي من البداية حيث أهدر إدواردو فرصة خطيرة بعد 11 دقيقة من البداية تصدى لها محمد العويس حارس الأهلي.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى مصطفى ملائكة حارس الفيصلي لمحاولة عبدالفتاح عسيري لافتتاح التسجيل من تسديدة أرضية في الدقيقة 40.

وحوّل سعيد الربيعي تمريرة عرضية برأسه، لكن مرت إلى جوار مرمى العويس حارس الضيوف.

وينافس الأهلي بقوة على لقب الدوري المحلي للمحترفين، حيث يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الهلال حامل اللقب والمتصدر برصيد 52 نقطة، قبل لقائهما في جدة في السابع من أبريل/ نيسان المقبل.