هدف مباراة الفيصلي والأهلي.. تقنية الفيديو تمنح “العنابي” أول أهدافه (فيديو)

نجح إدواردو زي لوف في إحراز الهدف الأول لفريق الفيصلي في شباك النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة بين الفريقين، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وساعدت تقنية الفيديو حكم المباراة في احتساب هدف الفيصلي، بعد أن سدد إدواردو كرة قوية حاول مدافع الأهلي تشتيتها، ونجح بالفعل ولكن بعد أن تعدت خط المرمى بسنتيمترات قليلة.

في أول ظهور لتقنية الفيديو في الملاعب السعودية، الحكم يحتسب هدفاً أولاً للفيصلي في شباك الأهلي 1-0#الفيصلي_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/LNZaIL55Dc — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

ولا شك أن المواجهة تبدو مشتعلة في ظل رغبة الأهلي في التقدم للنهائي، وتأمين موسمه ببطولة في ظل صراع المنافسة الشرس على لقب الدوري مع الهلال، بينما يطمع الفيصلي في مواصلة مغامرته وتحقيق مفاجأة جديدة بالتأهل إلى النهائي.

وتحمل مواجهة الجمعة رقم 24 في تاريخ لقاءات الفريقين، وفاز الأهلي 17 مرة مقابل 5 تعادلات وفوز وحيد فقط للفيصلي وتحقق عام 2010 بنتيجة 3\2.

وسجل الأهلي في مرمى الفيصلي 53 هدفًا مقابل 19 فقط سجلها الفيصلي في الشباك الأهلاوية.