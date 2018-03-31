كلاتنبيرغ يرد على اتهام مدرب النادي الأهلي السعودي للتحكيم بالتسبب في توديع كأس الملك (فيديو)

أبدى الإنجليزي، مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم انزعاجه، من شكوى الأوكراني سيرغي ريبروف، المدير الفني للنادي الأهلي، والذي أكد أن الحكم هو سبب خسارة فريقه في كأس الملك.

وانتقد الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب النادي الأهلي السعودي حكم مباراة فريقه أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب استخدام تقنية الفيديو ضد فريقه، دون النظر إلى الأخطاء التي جاءت له.

وقال ريبروف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:”كما شاهدتم تقنية الفيديو للهدف كان من الأرجح مشاهدتها في لقطات ضربات الجزاء التي لم تُحسب لنا”.

ورد كلاتنبيرغ على هذه التصريحات قائلًا: “من يطلب استخدام الفيديو هم الأشخاص الذين يتواجدون في غرفة استخدام التقنية، ولقد استخدمناها بالفعل لاحتساب هدف الفيصلي”.

وأضاف: “جميع اللقطات الجدلية كالهدف والاحتكاكات داخل منطقة الجزاء تمت مراجعتها عن طريق تقنية الفيديو، ولو كان هناك أي خطأ من الحكم، لتدخلنا من أجل تصحيحه”.

كلاتنبيرغ ردًّا على ريبروف جميع اللقطات المشكوك فيها تم مراجعتها عبر تقنية الفيديو #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/xAwyKuoYPj — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وصعد الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين بعدما حسم فوزه 1-صفر على ضيفه الأهلي في قبل النهائي عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي استُخدمت لأول مرة في تاريخ كرة القدم السعودية اليوم الجمعة.

ولجأ الحكم الهولندي داني ماكيلي لمساعده “تقنية الفيديو” ليتأكد من تجاوز تسديدة البرازيلي زي إدواردو المباشرة من داخل منطقة الجزاء خط مرمى الأهلي في الدقيقة 77، ليحسم الجدل ويحتسب الهدف، بعدما استمر اللعب عقب نجاح سعيد المولد في إبعاد الكرة.