ريبروف مدرب النادي الأهلي السعودي: الحكم ولجنة المسابقات سبب الخسارة أمام الفيصلي (فيديو)

انتقد الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب النادي الأهلي السعودي حكم مباراة فريقه أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب استخدام تقنية الفيديو ضد فريقه، دون النظر إلى الأخطاء التي جاءت له.

وصعد الفيصلي إلى نهائي كأس خادم الحرمين بعدما حسم فوزه 1-صفر على ضيفه الأهلي في قبل النهائي عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي استُخدمت لأول مرة في تاريخ كرة القدم السعودية اليوم الجمعة.

ولجأ الحكم الهولندي داني ماكيلي لمساعده “تقنية الفيديو” ليتأكد من تجاوز تسديدة البرازيلي زي إدواردو المباشرة من داخل منطقة الجزاء خط مرمى الأهلي في الدقيقة 77، ليحسم الجدل ويحتسب الهدف، بعدما استمر اللعب عقب نجاح سعيد المولد في إبعاد الكرة.

وبذل البرازيلي الآخر لويس جوستافو جهدًا كبيرًا من الناحية اليمنى، وسدّد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تصدى لها، ليحوّلها إلى إدواردو الذي تابعها مباشرة نحو المرمى.

وقال ريبروف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:”كما شاهدتم تقنية الفيديو للهدف كان من الأرجح مشاهدتها في لقطات ضربات الجزاء التي لم تُحسب لنا”.

وانتقد ريبروف عدم إعطاء لاعبيه فترة راحة بعد الأجندة الدولية، وانضمامهم إلى المنتخب السعودي، قائلًا:”لا يوجد نادٍ في العالم يستطيع التعامل مع الضغط الذي مر به لاعبو الأهلي!”

جماهير الأهلي تحمّل ريبروف مسؤولية الخروج من الكأس

في نفس السياق حمّلت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مدربها الأوكراني ريبروف مسؤولية الخسارة أمام الفيصلي، والخروج من كأس الملك، حيث اعتبرت أن الفريق فرّط في البطولة الأسهل، وتبقى له الأصعب .

الإعلامي عادل الملحم قال:”مهند عسيري هدّاف بالفطرة، وريبروف كان يشاهد فريقه يخسر، ويقترب من مغادرة أغلى بطولة، وبجواره مهند، لكنه أجَّل إشراكه حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة، خذوها مني، الأهلي بنجومه الكبار سيخسر موقعة الهلال، لأن مدربه يلعب بأسلوب (نزلوا والعبوا)”.

مهند عسيري هداف بالفطرة، وريبروف كان يشاهد فريقه يخسر، ويقترب من مغادرة أغلى بطولة، وبجواره مهند، لكنه أجَّل إشراكه حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة، خذوها مني، الأهلي بنجومه الكبار سيخسر موقعة الهلال، لأن مدربه يلعب بأسلوب ( نزلوا والعبوا). — عادل الملحم – (@adelalmulhim) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وغرَّد الإعلامي عوض الرقعان، قائلًا:”لجنة المسابقات، والتحكيم، والسومة، والمدرب ريبروف ومن جاء به، يتحمّلون مسؤولية هزيمة الأهلي أمام شقيقه الفيصلي”.

لجنة المسابقات، والتحكيم، والسومة، والمدرب ريبروف ومن جاء به، يتحمّلون هزيمة الأهلي أمام شقيقه الفيصلي. — عوض الرقعان (@AwadRagaan) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

الإعلامي فلاح المعطش انتقد كل شيء، حيث قال:”الأهلي تعرَّض لظلم من قِبل لجنة المسابقات، وتعرض لظلم من حكم المباراة، وتعرض لظلم من ريبروف”.