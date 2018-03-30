مباراة الأهلي السعودي والفيصلي في كأس الملك.. جدل واسع حول تقنية الفيديو‎ (شاهد)

أرجع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الأوكراني سيرغي ريبيروف، هزيمة فريقه أمام الفيصلي إلى الإرهاق الذي يعاني منه لاعبي فريقه.

وعقب ريبيروف على استخدام تقنية الفيديو قائلاً “بالنسبة للفيديو الذي استعانوا به في معرفة ما إذا كان هدف الفيصلي صحيح بنسبة 100% أم لا، هناك أيضاً ركلتي جزاء صحيحتين بالنسبة لنا لم تحتسب فلماذا لم يراجعوا فيها تقنية الفيديو؟”.

ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه زي إدواردو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، عندما توغل لويس غوستافو من الناحية اليمنى، وسدد الكرة لتصطدم بمعتز هوساوي، لتعود إليه مرة أخرى قبل أن يمررها إلى إدواردو، الذي سدد الكرة، لكن سعيد المولد أبعد الكرة، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو التي أوضحت أن الكرة عبرت المرمى ليعلن عن تقدم الفيصلي بالهدف الأول.

وأثار استخدام تقنية الفيديو جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السعودية بعدما ساهمت في تحديد المتأهل للمباراة النهائية لكأس الملك.

وقال محمد فودة الخبير التحكيمي السعودي في تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” أنه في الدقيقة 20 سقط مهاجم الأهلي عبدالفتاح عسيري داخل منطقة جزاء الفيصلي لكن دون مخالفة من المدافع”.

وتابع : ” في الدقيقة 57 لا يوجد تعمد بلمس الكرة باليد من مدافع الفيصلي داخل منطقة الجزاء”.

وأضاف: “في الدقيقة 94 ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي بعد قيام مدافع الفيصلي بدفع مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء”.

وتابع: “في الدقيقة 87 سقوط عمر السومة لاعب الاهلي داخل منطقة الجزاء ولا وجود للمخالفة من مدافع الفيصلي”.

وغرد الإعلامي عبدالرحمن الفريح :”الأهلي لم يقدم مستوى جيد ولكن القرارات الظالمة التي تعرض لها هذا الموسم كوارثية، في مباراة الفيصلي والأ هلي ضربتين جزاء للاهلي لم تحتسب اين تقنية الفيديو عنها..!!”.

وتابع :”تقنية الفيديو لم تشاهد ضربتي جزاء الاهلي!! وشاهدت هدف الفيصلي!! اللي هذا اوله ينعاف تاليه لاعادت من تقنية!!”.