تأجيل مباراة الباطن والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين لسوء الأحوال الجوية

تأجيل مباراة الباطن والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين لسوء الأحوال الجوية

المصدر: فريق التحرير

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الباطن والاتحاد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لمدة 24 ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت اللجنة في بيان مقتضب إلى أن ظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات الجوية، تسبب في تأجيل المباراة.

وكان من المنتظر أن تُلعب مباراة الباطن والاتحاد غدًا السبت، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصعد الباطن للدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بعدما تغلب على النصر بهدف دون مقابل، بينما فاز الاتحاد على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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