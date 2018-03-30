تأجيل مباراة الباطن والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين لسوء الأحوال الجوية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الباطن والاتحاد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لمدة 24 ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت اللجنة في بيان مقتضب إلى أن ظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات الجوية، تسبب في تأجيل المباراة.

#لجنة_المسابقات: تأجيل مباراة الباطن والاتحاد ضمن مباريات الدور نصف النهائي من #مسابقة_كأس_خادم_الحرمين_الشريفين لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطيران المتمثل بإلغاء الرحلات. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وكان من المنتظر أن تُلعب مباراة الباطن والاتحاد غدًا السبت، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصعد الباطن للدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بعدما تغلب على النصر بهدف دون مقابل، بينما فاز الاتحاد على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.