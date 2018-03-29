رسميًا.. تطبيق تقنية الفيديو في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، البدء بشكل رسمي في تطبيق تقنية الحكم الفيديو في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، “قررت لجنة الحكام أن تبدأ غدًا بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي، لأول مرة في المسابقات المحلية في مباراة الفيصلي والأهلي”.

وأوضح الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام السعودية، أن اللجنة قامت بتدريب الحكام خلال الستة أشهر الماضية على تطبيق التقنية.

وأكد أن هذه التقنية ستسهل الكثير على الحكم خلال مهامه في المباراة، وستساهم بشكل كبير في التقليل من الأخطاء.

???? | #لجنة_الحكام تبدأ غدًا بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي لأول مرة في المسابقات المحلية في مباراة #الفيصلي_الأهلي. pic.twitter.com/iWE2OzJCUA — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

وتقام غدًا الجمعة مباراة نصف النهائي الأول للبطولة بين الفيصلي والأهلي، على أن تقام المباراة الثانية بعد غدٍ السبت، وتجمع الباطن والاتحاد.

وتقنية الفيديو تتمثل في لجوء حكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل للفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولي في تطبيق الفكرة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان؛ بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض اللعبات المثيرة للجدل.