موعد مباراة الأهلي والفيصلي في كأس خادم الحرمين.. والقنوات الناقلة

ينتظر النادي الأهلي السعودي، مباراة من العيار الثقيل، حينما يحل ضيفًا على الفيصلي في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدًا الجمعة الـ30 من مارس.

ويسعى الأهلي لتجاوز الفيصلي من أجل التأهل لنهائي المسابقة، أملا في حصد اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح الهلال.

وينافس الأهلي -أيضًا- على لقب الدوري حيث يتخلف بنقطة واحدة خلف الهلال الذي يتصدر المسابقة قبل جولتين من نهايتها.

وقال المحلل الرياضي عبدالله بن زنان :”أتوقع تأهل الاتحاد والأهلي في مواجهات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بحيث تكون مباراة النهائي أقوى”.

واضاف محلل أكشن يا دوري ناصر الجديع :”المفاجأة واردة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ومن يصل للنهائي فهو يستحق ذلك”.

ويواجه الاتحاد نظيره الباطن في المباراة الثانية من نصف النهائي.

وخسر الأهلي جهود لاعبه محمد أمين بن عمر الذي سيخضع لجراحه في الركبة سيغيب على أثرها 3 أسابيع على الأقل.

وتنطلق مباراة الأهلي مع الفيصلي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، وتذاع على قناة ksa sports السعودية.