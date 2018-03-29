تركي آل الشيخ يحدد موعد الكشف عن ستاد النادي الأهلي المصري‎ (صورة)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، موعد الكشف عن استاد الأهلي الجديد.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة تصريحات آل الشيخ خلال لقائه الشهري مع متابعيه عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، حيث أكد أن شهر أبريل المقبل سيتم الكشف فيه عن استاد النادي الأهلي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن في مؤتمر صحفي قبل ذلك بناء مدينة رياضية متكاملة تضم فندقًا واستادًا وأشياء أخرى، بدعم تركي آل الشيخ.

أبرز ما جاء في اللقاء الشهري لمعالي رئيس مجلس الإدارة مع الجماهير الرياضية في تويتر pic.twitter.com/2PECVw6JQ2 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

من جانب آخر، قال آل الشيخ إن السعودية لن تتجه لحل التجنيس للتغلب على أزمة العقم التهديفي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعب السعودي لا يمتلك عقلية اللاعب المحترف.

وأشار إلى أن عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين سيبقى كما هو عليه حاليًا بـ6 أجانب في الملعب وواحد على دكة البدلاء، مبينًا أنه ستكون هنالك زيادة في عدد الأندية في الدوري مستقبلًا.

وعن استاد عبدالله الفيصل قال آل الشيخ:” انتهى الاستشاري من عمله في الملعب، والمقاول سيدأ العمل في شهر 6 المقبل، والطاقة الاستيعابية للملعب ستزيد من 17 إلى 25 ألفًا وستكون هناك بوكسات خاصة”.

وذكر رئيس هيئة الرياضة خلال حديثه مع الجمهور بأنه قريبًا سيكون هناك خبر سار عن لاعب الاتحاد السابق محمد نور.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قد أوقفت محمد نور 4 سنوات، بعدما نقضت قرار لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات التي اكتفت بإيقاف نور 4 أشهر.